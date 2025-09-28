Mit diesem Geheimtrick bekommen Aufläufe und Gratins eine extra knusprige Kruste

Omas sind die unangefochtenen Küchen-Expertinnen und verleihen Aufläufen und Gratins den letzten Schliff. Mit einer Geheimzutat bekommt der Kartoffelgratin eine besonders knusprige Kruste.

Die knusprige Käseschicht ist einfach das Beste an Aufläufen und Gratins. Das Topping gelingt nur nicht immer perfekt. Das Geheimnis könnte an den Zutaten liegen.

In der Regel bekommt die Oberseite eines Auflaufs die meiste Hitze im Ofen ab. Dadurch wird die Kruste leicht gebräunt und knusprig. Mit einer unerwarteten Geheimzutat kann man diese auf ein neues Level bringen.

Zerbröckelte Kartoffelchips für den extra Crunch

Damit Nudelaufläufe oder Kartoffelgratins besonders knusprig werden, kann man darüber einfach eine Handvoll zerbröckelter Kartoffelchips auf den Käse streuen. Das verleiht dem Gericht eine würzige Note, aber auch eine besondere Knusprigkeit.

Am besten eignen sich für das Gericht salzige Kartoffelchips. Andere Chips sollten dafür nicht verwendet werden, da sie den Geschmack des eigentlichen Gerichts verfälschen können. Empfehlenswert ist, die Chips kurz vor dem Ende der Backzeit hinzuzufügen. Denn da die Chips bereits frittiert sind, könnten sie sonst anbrennen. Das Gute: Den Geheimtipp kann man zu allen Ofengerichten mit Käse oder Kartoffeln anwenden.

Knusprige Alternative für Nudelaufläufe

Für Nudelaufläufe gibt es laut freundin.de noch eine weitere knusprige Alternative – und zwar Paniermehl. Der Hack funktioniert so: Das Paniermehl wird in einer Pfanne mit Salz und Butter golden geröstet. Danach gibt man das Paniermehl einfach auf den Auflauf. Die Brösel können auch mit geriebenem Käse gemischt werden und kommen anschließend in den Backofen.

Weitere Tipps für den besten Auflauf

Nicht zu viel Fett nehmen

Fett ist ein Geschmacksträger und elementar für ein aromatisches Gericht. Zu viel Fett bei einem Auflauf kann jedoch nach hinten losgehen. Der Überschuss an Fett kann sich im Ofen auch mal absetzen und schwimmt an der Oberfläche herum.

Die Käsesorte ist entscheidend

Käsesorten, welche schnell schmelzen, eignen sich nicht für Aufläufe oder Gratins. Mozzarella und Gouda sind nicht geeignet für ein knuspriges Geschmackserlebnis. Stattdessen empfehlen sich Sorten wie Emmentaler, Bergkäse oder Feta.

Auf die Temperatur im Ofen achten

Auf die angegebene Temperatur im Rezept sollte man unbedingt achten. Einige Aufläufe sollten auch vorgebacken werden – und zwar ohne Käse. Dafür die Zutaten mit der Sauce begießen und das Ganze bei 180 Grad Umluft bis zehn Minuten vor Ende der Backzeit im Ofen lassen – erst dann kommt der Käse über die Zutaten.

Auflauf kurz ruhen lassen

Wenn man den Auflauf aus dem Ofen holt, ist die Verlockung besonders groß, diesen sofort zu verzehren. Jedoch sollte man einige Minuten warten – zum einen ist der Auflauf extrem heiß, zum anderen kann sich das Ganze besser setzen und lässt sich besser aus der Form heben.