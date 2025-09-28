Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Food

    Mit diesem Geheimtrick bekommen Aufläufe und Gratins eine extra knusprige Kruste

    gepostet am

    Auflauf
    iStock / from_my_point_of_view

    Omas sind die unangefochtenen Küchen-Expertinnen und verleihen Aufläufen und Gratins den letzten Schliff. Mit einer Geheimzutat bekommt der Kartoffelgratin eine besonders knusprige Kruste.

    Die knusprige Käseschicht ist einfach das Beste an Aufläufen und Gratins. Das Topping gelingt nur nicht immer perfekt. Das Geheimnis könnte an den Zutaten liegen.

    In der Regel bekommt die Oberseite eines Auflaufs die meiste Hitze im Ofen ab. Dadurch wird die Kruste leicht gebräunt und knusprig. Mit einer unerwarteten Geheimzutat kann man diese auf ein neues Level bringen.

    Benz-Baracken bei "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Wie viel Gage bekommen die Doku-Stars eigentlich?

    Zerbröckelte Kartoffelchips für den extra Crunch

    Damit Nudelaufläufe oder Kartoffelgratins besonders knusprig werden, kann man darüber einfach eine Handvoll zerbröckelter Kartoffelchips auf den Käse streuen. Das verleiht dem Gericht eine würzige Note, aber auch eine besondere Knusprigkeit.

    Am besten eignen sich für das Gericht salzige Kartoffelchips. Andere Chips sollten dafür nicht verwendet werden, da sie den Geschmack des eigentlichen Gerichts verfälschen können. Empfehlenswert ist, die Chips kurz vor dem Ende der Backzeit hinzuzufügen. Denn da die Chips bereits frittiert sind, könnten sie sonst anbrennen. Das Gute: Den Geheimtipp kann man zu allen Ofengerichten mit Käse oder Kartoffeln anwenden.

    Knusprige Alternative für Nudelaufläufe

    Für Nudelaufläufe gibt es laut freundin.de noch eine weitere knusprige Alternative – und zwar Paniermehl. Der Hack funktioniert so: Das Paniermehl wird in einer Pfanne mit Salz und Butter golden geröstet. Danach gibt man das Paniermehl einfach auf den Auflauf. Die Brösel können auch mit geriebenem Käse gemischt werden und kommen anschließend in den Backofen.

    Weitere Tipps für den besten Auflauf

    Nicht zu viel Fett nehmen

    Fett ist ein Geschmacksträger und elementar für ein aromatisches Gericht. Zu viel Fett bei einem Auflauf kann jedoch nach hinten losgehen. Der Überschuss an Fett kann sich im Ofen auch mal absetzen und schwimmt an der Oberfläche herum.

    Die Käsesorte ist entscheidend

    Käsesorten, welche schnell schmelzen, eignen sich nicht für Aufläufe oder Gratins. Mozzarella und Gouda sind nicht geeignet für ein knuspriges Geschmackserlebnis. Stattdessen empfehlen sich Sorten wie Emmentaler, Bergkäse oder Feta.

    Auf die Temperatur im Ofen achten

    Auf die angegebene Temperatur im Rezept sollte man unbedingt achten. Einige Aufläufe sollten auch vorgebacken werden – und zwar ohne Käse. Dafür die Zutaten mit der Sauce begießen und das Ganze bei 180 Grad Umluft bis zehn Minuten vor Ende der Backzeit im Ofen lassen – erst dann kommt der Käse über die Zutaten.

    Auflauf kurz ruhen lassen

    Wenn man den Auflauf aus dem Ofen holt, ist die Verlockung besonders groß, diesen sofort zu verzehren. Jedoch sollte man einige Minuten warten – zum einen ist der Auflauf extrem heiß, zum anderen kann sich das Ganze besser setzen und lässt sich besser aus der Form heben.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023