Kuriose Szene bei ZDF-„Traumschiff“ mit Bestseller-Autorin Hera Lind

Das ZDF läutet den Jahreswechsel mit einer neuen Folge von „Das Traumschiff“ ein und nimmt Kurs auf Curaçao. Den Zuschauern dürfte dabei eine kuriose Szene dabei nicht entgangen sein.

Türkisfarbenes Meer und wunderschöne Traumbuchten: Mit der neuen „Traumschiff“-Folge an Neujahr kommt Urlaubsstimmung im ZDF auf. Die Crew um Florian Silbereisen reist mit ihren Passagieren zur Karibikinsel Curaçao. Auch für ihre prominenten Gastrollen ist die Sendung bekannt. Für die Produktion standen bereits Cathy Hummels und Sandy Meyer-Wölden vor der Kamera. Diesmal wirkt Joachim Llambi in der Episode mit, aber auch eine Bestseller-Autorin wirkt in der Episode mit.

„Das kenne ich noch gar nicht“: Hera Lind erhält auf dem „Traumschiff“ ein besonderes Buch

Nun mischt auch Hera Lind das „Traumschiff“ auf. Die Bestseller-Autorin ist in der neuen Folge, welche bereits in der Mediathek vom ZDF verfügbar ist, nur wenige Sekunden zu sehen – wenn man genau hinschaut, fällt eine kuriose Szene auf. In der besagten Szene fragt Hera Lind den Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), ob sie auf dem Weg zum Ausflug an der Bibliothek vorbeikomme. Denn dort habe sie ein Buch vergessen.

Kurz danach bekommt sie das Buch mit dem Titel „Für immer deine Mutter“ überreicht. „Danke schön, das kenne ich noch gar nicht“, erklärt Hera Lind. Fun Fact dabei: Der Roman ist eine Anspielung auf ihr eigenes Werk „Für immer deine Tochter“. Dieses wurde im Jahr 2022 veröffentlicht. Die Szene mit ihr eignet sich nach 30 Minuten.

Darum geht es in der neuen Folge von „Das Traumschiff“

Kapitän Max Parger und seine Crew steuern den Hafen von Curaçao an. Eine Insel, die berühmt ist für ihre Strandbuchten, Korallenriffe und die Brutstätten der Meeresschildkröten. Eben solch eine möchte die kleine Mia sehen. Zusammen mit ihrem Vater, Romanautor Philipp Korte, tritt sie die Reise nach Curaçao an. Die beiden sind ein eingespieltes Team, da die Abwesenheit von Mias Mutter schon zur Normalität geworden ist.

Diese hält sich vermeintlich schon seit einigen Jahren für ein Forschungsprojekt in der Arktis auf. Sie schickt zwar regelmäßig Briefe, auch einen zur Ankunft auf dem Schiff, aber Mia scheint wenig an diesen interessiert zu sein. Philipp nimmt das mit Unbehagen wahr. Ihm wird bewusst, dass Mia in einem Alter ist, in dem er sie nicht mehr länger in seinem aufgebauten Lügenkonstrukt gefangen halten kann. Spätestens als Valeria Prinz in sein Leben tritt, die ihn mit ihrer befreiten Art verzückt, muss er den Tatsachen ins Auge blicken. Nicht nur sich selbst hat er mit seinen Geschichten etwas vorgemacht, sondern auch Mia. Sie verdient die Wahrheit, und vielleicht hat dann sogar Philipp selbst noch mal die Chance auf eine neue Liebe.

Ein Geheimnis behält auch die erfolgreiche Innenarchitektin Birgit Schneider zu Beginn für sich. Sie tritt die Schiffsreise ohne ihren Mann an, da dieser sie kurz zuvor für eine jüngere Frau verlassen hat. Birgit möchte sich auf der Reise endlich ihren Freunden Konrad und Anna Thiele anvertrauen. Sie hofft, von ihnen aufgefangen zu werden, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Konrad und Anna haben Lebensentscheidungen für sich behalten, die nun ans Tageslicht kommen und für Birgit nicht nur ihre Freundschaft infrage stellen, sondern auch Konsequenzen für ihre eigene, berufliche Zukunft nach sich ziehen. Werden sich die Freunde wieder zusammenraufen?

Unterdessen plant Malik Al Ghoul, auf der Reise nach Curaçao seiner großen Liebe Liv Simonis einen Heiratsantrag zu machen. Die beiden Crewmitglieder haben sich ein paar Jahre zuvor auf dem Schiff kennen und lieben gelernt. Zum perfekten Antrag gehört auch die perfekte Rede, doch diese stellt sich als eine echte Herausforderung für Malik dar. Zum Glück ist mit Florian Pfeiffer ein Redner an Bord.

Dieser ist allerdings Trauerredner und hat nebenbei mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Die Schiffsreise hat er von einem Klienten vermacht bekommen und das, obwohl er große Angst vor Wasser hat. Aber Redner ist Redner – oder nicht? Malik setzt alles daran, Florian zu überzeugen, die richtigen Worte für ihn zu finden. Dabei bemerkt er nicht, dass er sich, Florian und Liv direkt in ein Fettnäpfchen steuert.

Das ZDF zeigt „Das Traumschiff“ an Neujahr um 20.15 Uhr.