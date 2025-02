„Let’s Dance“ 2025: Kuriose Doppel-Panne bei RTL

Die 18. Staffel von „Let’s Dance“ hat bei RTL begonnen. Los ging es an diesem Freitag mit der Kennenlernshow. In der Auftakt-Folge kam es jedoch zu einer kuriosen Doppel-Panne.

Freitags werden wieder die Tanzschuhe ausgepackt und die Bühne gegen Parkett ausgetauscht. 14 Stars schwingen in den kommenden Wochen bei „Let’s Dance“ das Tanzbein und kämpfen um den Titel „Dancing Star 2025“.

Tanzfans haben lange auf die neue Staffel hingefiebert – nun ging es bei „Let’s Dance“ mit der Kennenlernshow los. In der Sendung werden die Promis vorgestellt – und erfahren schließlich, mit welcher Tanzpartnerin oder welchem Tanzpartner sie über das Parkett fegen werden.

In der ersten Folge konnten vor allem Para-Schwimmer Taliso Engel sowie Schauspielerin Jeannette Biedermann punkten. Abseits des Geschehens auf dem Tanzparkett sorgte RTL mit einigen kuriosen Pannen für Stirnrunzeln bei den Fans.

Kuriose Panne nach zwei Werbeblöcken

Nach dem ersten Werbeblock hieß es plötzlich: „Jetzt wird weiter geraten bei ‚Wer wird Millionär?'“ Günther Jauch war danach nicht zu sehen, sondern Daniel Hartwich und Victoria Swarovski begrüßten das Publikum im „Let’s Dance“-Studio. Besonders kurios ist aber, dass die gleiche Panne nach dem zweiten Werbeblock erneut auftrat. Entweder fiel der Fehler den Verantwortlichen nicht auf oder wurde schlichtweg ignoriert. Immerhin kam der Fehler nach der dritten Werbung nicht wieder vor.

Joachim Llambi fehlte plötzlich im Studio

Auch im Studio selbst lief offenbar nichts alles reibungslos. Offenbar hatte Juror Joachim Llambi die Werbung genutzt und ist verschwunden – und war noch nicht wieder da, als die Live-Show weiterging. Wo er übrigens war, ist nicht bekannt. Verspätet schaffte er es dann doch noch auf seinen Platz am Pult. Die Zuschauer sahen den Juror durchs Studio eilen.

Am kommenden Freitag zeigt RTL die nächste Live-Show von „Let’s Dance“. Die Staffel umfasst insgesamt 12 reguläre Folgen. Nur an Karfreitag am 18. April 2025 wird die beliebte Show aufgrund des Tanzverbotes wieder pausieren, denn diese Regelung gilt auch für TV-Shows. Das Finale zeigt RTL am 23. Mai 2025 und eine Woche später dürfte die Profi-Challenge über die Bühne gehen.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.