KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Los Angeles in Flammen

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Los Angeles in Flammen

Im TV sah Paris Hilton ihr Haus abbrennen

Betroffen von den Waldbränden sind ach zahlreiche Hollywood-Stars – so auch Paris Hilton. Das It-Girl sah ihr Haus im TV abbrennen. „Mit meiner Familie zusammenzusitzen, die Nachrichten zu schauen und live im Fernsehen zu sehen, wie unser Haus in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrennt, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte“, schreibt die Unternehmerin bei Instagram. Paris Hilton, sowie ihr Ehemann, die Kinder und Haustiere, seien in Sicherheit. Der Schmerz sitzt trotzdem tief: „Hier hat Phoenix seine ersten Schritte gemacht, und hier wollten wir London ein Leben schenken voller unvergesslicher Momente“, so Paris Hilton. Dem TV-Star breche es das Herz, dass „so viele Menschen ohne ihr Zuhause aufwachen.“ Deshalb unterstützt die Charity-Abteilung ihres Unternehmens betroffene Menschen. Die vorläufige Feuer-Bilanz ist erschrecken: mehr als 2000 Häuser sind bislang bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Dr. Annie rettet Haustiere vor Hollywood-Feuer

Rund 130.000 Menschen sind laut Behörden auf der Flucht vor dem Flammenmeer in Los Angeles. Viele Bewohner haben auch Haustiere. Eine Tierärztin bietet Hilfe für die bedrohten Tiere. „Ich habe ein leer stehendes altes Tierkrankenhaus in Marina del Rey. Ich bin gerne bereit, alle Tiere aufzunehmen, die evakuiert werden müssen“, schreibt Tierärztin Dr. Annie Harvilicz bei Facebook. Der Aufruf verbreitete sich im Netz – und sofort gingen viele Anfragen ein. „Ich hatte eine Frau, die vier Hunde abgab. […] Ich war die ganze Nacht auf und habe Leuten geholfen, die einen Platz für ihre Tiere brauchten“, erklärt sie gegenüber der Zeitung L. A. Times.

Thomas-Mann-Haus bisher unversehrt

Das Thomas-Mann-Haus ist von den Großbränden in und um Los Angeles „bisher unversehrt“ geblieben. Die Villa Aurora konnte dem Feuer in Teilen standhalten, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Situation ist jedoch weiter unübersichtlich und die beiden Villen seien nach wie vor gefährdet. „Wir haben erste Anzeichen dafür, dass Teile der Villa Aurora den zerstörerischen Bränden standhalten konnten. Nach wie vor befindet sich das Gebäude in der Gefahrenzone“, heißt es in einer Mitteilung. Als Thomas Mann († 80) und Leon Feuchtwanger (74) vor den Nazis fliehen mussten, fanden sie Zuflucht in den Villen. Die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus sind heute transatlantische Begegnungsstätten.