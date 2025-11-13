Kokosmakronen backen: Geheimzutat macht sie noch saftiger

Kokosmakronen sind beliebte Plätzchen zur Adventszeit und zählen zu den absoluten Klassikern in der Weihnachtsbäckerei. Eine Geheimzutat macht sie besonders saftig.

In der hauseigenen Weihnachtsbäckerei werden oft verschiedenste Plätzchen zubereitet. Neben Zimtsternen und Vanillekipferln sind auch Kokosmakronen sehr beliebt und einfach zubereiten. Und dennoch gelingen sie nicht immer und können steinhart aus dem Ofen kommen. Doch mit einer Geheimzutat gehört das der Vergangenheit an.

Mit dieser Geheimzutat werden Kokosmakronen saftig

Die Geheimzutat lautet Quark und kann aus kulinarischer Sicht wahre Wunder bewirken. Dieser sorgt für eine saftige Konsistenz bei Kokosmakronen. Für die Quark-Kokosmakronen benötigt man folgende Zutaten:

4 Eiweiße der Größe M

150 g Zucker (wahlweise auch Puderzucker)

60 g Magerquark

1 Prise Salz

200 g Kokosraspel

40 Oblaten

optional 4 Tropfen Bittermandelaroma oder eine Prise Zimt

So werden Kokosmakronen zubereitet

Zunächst müssen das Eigelb und Eiweiß voneinander getrennt werden. Die Eiweiße und die Prise Salz werden anschließend in einer Schüssel steif geschlagen, dann kommt auch der Zucker dazu. Die Kokosraspel und der Magerquark werden unterrührt. Wenn die Masse noch zu flüssig ist, können noch Kokosraspel hinzugegeben werden.

Anschließend können die Oblaten auf dem Blech verteilt werden und darauf die kleinen Häufchen. Kokosmakronen im vorgeheizten Ofen rund 10 bis 12 Minuten bei 160 Grad (Ober-/Unterhitze) backen. Nach dem man die Makronen aus dem Ofen geholt hat, sollten diese auf dem Blech ausgekühlt werden. Wer keine Oblaten mag, kann diese auch einfach weglassen und die fertigen Makronen in geschmolzene Schoko-Kuvertüre tunken.

Die Plätzchen sollten richtig gelagert werden

Die Kokosmakronen sind schnell zubereitet. Damit diese jedoch lange frisch bleiben und vor allem nicht austrocknen, sollten sie richtig gelagert werden. In einer luftdichten Dose können sich die Plätzchen bis zu zwei oder drei Wochen halten. Damit sich die Aromen nicht zu sehr vermischen, sollten Kokosmakronen nicht mit anderen Plätzchen in der gleichen Dose aufbewahrt werden. Ein paar Apfelstücke in der Dose helfen, die Feuchtigkeit zu halten – jedoch sollten diese alle ein bis zwei Tage ausgetauscht werden.