Knusprige Pommes – mit diesem simplen Trick klappt es ohne Fritteuse

Pommes lassen sich einfach selber machen. Alles, was man dazu braucht: Kartoffeln und ein wenig Öl. Und mit einigen Tricks werden diese sogar richtig knusprig – und das ganz ohne Fritteuse.

Fritten sind total beliebt und schmecken nicht nur, wenn sie aus der Fritteuse kommen. Auch selbstgemachte Pommes aus dem Backofen können überzeugen. Der Haken: Sie werden nicht immer knusprig. Doch ein Gastronom hat einen simplen Trick verraten – es kommt vor allem auf die Kartoffelsorte an und wie man diese anschließend schneidet.

So werden selbstgemachte Fritten aus dem Backofen total knusprig

Pommes müssen nicht von der Frittenbude oder aus der Tiefkühltruhe kommen. Diese kann man nämlich auch ganz einfach selbst zubereiten. So muss man sich nicht mit zu viel Fett oder Salz herumschlagen – und man weiß genau, was im Magen landet. Gastronom Carsten Hoppe hat auf seinem YouTube-Kanal verraten, wie die Pommes perfektes gelingen – und vor allem knusprig werden.

Auf die richtige Kartoffelsorte kommt es an

Die Pommes sollen innen weich sein, aber außen knusprig – da kommt es vor allem auf die Kartoffelsorte an. Für selbstgemachten Fritten sollte man unbedingt mehlig kochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln verwenden. Letztere Variante eignet sich am besten dafür, wenn man die Fritten knusprig haben will.

Mit oder ohne Schale?

Ob man die Kartoffeln schält, ist jedem selbst überlassen – für Pommes werden meist Kartoffeln ohne Schale verwendet. Und wenn doch mit Schale, sollte man diese davor unbedingt waschen.

Kartoffeln nicht zu dünn schneiden

Es ist nicht nur entscheidend, zu welcher Kartoffelsorte man greift, sondern auch, WIE man diese schneidet. Wenn die Stifte besonders dick sind, müssen diese länger gebacken werden. Man sollte definitiv darauf achten, dass man die Kartoffeln nicht zu dünn schneidet. Der Grund? Diese trocken sonst innen aus – ein kulinarisches Erlebnis wäre das in dem Fall nicht.

Den Kartoffelstiften Stärke entziehen

Die Kartoffelstifte werden kalt abgewaschen – und zwar so lange, bis das Wasser wieder klar wird. Das entzieht den Kartoffeln Stärke – dadurch bekommen die Pommes Biss und werden besonders knusprig. Die Kartoffelspitzen werden danach nur kurz aufgekocht – im besten Fall höchstens drei Minuten. Laut dem Experten sollte man einen Schluck Essig dazugeben – so werden die Pommes knusprig, aber nicht zu schnell braun.

Die Fritten werden trocken getupft

Die Pommes gibt man danach in ein Sieb. Danach werden diese abgetupft.

Danach kommt der Backofen zum Einsatz

In etwas Öl werden die Pommes anschließend in einer Schüssel geschwenkt. Anschließend kommen die Fritten auf das Backblech – dafür sollte man unbedingt Backpapier auslegen. Die perfekte Temperatur im Backofen liegt bei rund 200 Grad – nach rund 15 Minuten werden diese gewendet. Dann werden die Fritten gesalzen und nach rund 30 Minuten im Backofen sind die selbstgemachten Pommes fertig.