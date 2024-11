„Kevin – Allein zu Haus“: So viel Geld müsste Familie McCallister besitzen

„Kevin – Allein zu Haus“ gehört zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern überhaupt. Fünf Kinder, eine Mega-Bude und First-Class-Tickets über den Atlantik – aber wie reich war die Familie McCallister eigentlich wirklich? Ökonomen sind dieser Frage nachgegangen und kamen zu einem verblüffenden Ergebnis.

Pünktlich zu Weihnachten hält Kevin zwei Ganoven auf, die das Haus seiner Familie ausrauben wollen. Die beiden Streifen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ laufen zur Adventszeit immer wieder im Fernsehen und erfreuen sich noch heute großer Beliebtheit. In dem Film lassen es die McCallisters aus finanzieller Hinsicht krachen. Aber wie viel Geld müsste die Familie eigentlich besitzen, um mit fünf Kindern in einer solchen Villa zu wohnen?

Das Haus, in welchem Kevin zurückgelassen wird, ist gigantisch. Und das dürfte dann wohl auch sehr viel wert sein. Die Villa steht in der 671 Lincoln Avenue in Winnetka im US-Bundesstaat Illinois – es handelt sich dabei um einer der teuersten Wohngegenden in den USA. Und somit ist auch das Haus ein Vermögen wert. Demnach müsste die Familie unglaubliche 2,4 Millionen US-Dollar (rund 2,1 Millionen Euro) für das Anwesen hinblättern. Die Preise haben sich zwar mittlerweile etwas geändert und das Anwesen dürfte mittlerweile noch teurer sein.

So viel müssten die McCallisters verdienen

Dafür hätten Kevins Eltern im Jahr 1990 ein Jahreseinkommen von etwa 305.000 US-Dollar (rund 277.000 Euro) haben müssen. Das entspricht im Jahr 2022 etwa 665.000 Dollar (607.000 Euro), wie Ökonomen laut der New York Times berechneten. Das entspräche nur rund ein Prozent der Haushalte im Großraum Chicago. Die Berechnung geht aufgrund von Haushaltseinkommen, Steuern, Hypotheken und Versicherungen zugrunde.

Nicht nur das Haus, auch sonst geben die McCallisters viel Geld aus – so beispielsweise auch die Flugtickets. Allein die Tickets für Kate und Peter McCallister würden heute umgerechnet 10.000 Euro kosten. Die First-Class-Tickets hat Peters Bruder Rob jedoch bezahlt, wie Kate zu Beginn erzählt. Insgesamt zahlt die Familie von Kevin die Tickets für 15 Personen – pro Kind kämen um die 450 Euro drauf. Aufgrund der Inflation sind die Tickets heute um 33 Prozent günstiger, wie Scott Keyes, Gründer der Billigflugbuchungsseite Going, verrät.

Wie kommt die Familie an so viel Geld?

Die Berufe der McCallister-Eltern wurden in „Kevin – Allein zu Haus“ nicht thematisiert. In den Büchern des Autors Todd Strasser, auf denen die Filme basieren, arbeitet Mama Kate als Modedesignerin. Davon sollen auch die Schaufensterpuppen kommen, mit denen Kevin den Ganoven ein volles Haus vorgaukelt. Papa Peter soll demnach ein Geschäftsmann sein.