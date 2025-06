Kein geschmolzenes Eis mehr: Mit diesem Trick bleibt es unterwegs gefroren

Sommerzeit ist Eiszeit! Bei hohen Temperaturen kann das Eis jedoch ziemlich schnell schmelzen. Ein genialer Trick kann helfen und bereitet dem ein Ende.

Im Sommer hilft vor allem eins: Den Gefrierschrank mit leckerem Eis packen. Das Speiseeis aus dem Supermarkt kann bei hohen Temperaturen jedoch schnell schmelzen. Das trifft auch dann zu, wenn man sich ein oder zwei Kugeln im Becher von der Eisdiele gönnt. Doch ein Trick kann helfen, dass das Eis unterwegs nicht schmilzt.

Der geniale Hack ging in sozialen Netzwerken wie TikTok viral. Und der Trick funktioniert so: Man füllt einen Thermobecher mit Eiswürfeln und gibt den Eisbecher schlicht darüber in die Becheröffnung. Das Eis wird also weiterhin von unten gekühlt und schmilzt nicht so schnell im Sommer.

Wichtig dabei ist jedoch, dass man den Thermobecher und einen Eisbecher in gleicher Größe hat. Das lässt sich jedoch auch ausweiten: Bei einem größeren Eisbecher à la Langnese oder Mövenpick könnte man einfach einen tiefen Teller mit Eiswürfeln befüllen und darauf den Eisbecher platzieren – diese Variante bietet sich jedoch eher zu Hause an, wenn man sein Eis in Ruhe auf dem Balkon oder der Terrasse löffeln will.

Darum sollte man im Sommer mehr Eis essen

Es gibt einige Gründe, weshalb man im Sommer mehr Eis essen sollte. Eis enthält wichtige Nährstoffe wie Proteine, Kalzium, Natrium und Eisen. Besonders Vanilleeis kann aufgrund seiner antioxidativen Wirkung punkten. Schon ein einziger Löffel reicht aus, um die Lustzentren im Gehirn zu aktivieren. Eis sorgt nicht nur für gute Laune im Sommer, sondern auch für Entspannung und bietet die perfekte Auszeit nach einem stressigen Arbeitstag.

Ob mit Freunden oder der Familie – das gemeinsame Schlecken verbindet in der warmen Jahreszeit. Und kann sogar Dates beleben! Denn gerade bei hohen Temperaturen bietet es sich an, nach dem Hauptgang einen Erdbeereisbecher zu schlecken – dieser ist bei Dates nämlich besonders beliebt, gefolgt von Vanille- und Schokoladeneis.

Wie viele Kalorien hat Eis eigentlich?

Das kann tatsächlich recht unterschiedlich ausfallen. Fruchteis hat in der Regel weniger Kalorien als Milcheis oder Sahneeis. Wassereis ist kalorienärmer als Fruchteis. Wassereis hat 66 bis 110 kcal pro 100 Gramm, Fruchteis 51 bis 157 kcal, Vanilleeis 186 bis 256 kcal und Schokoladeneis 179 bis 336 kcal.