Kai Pflaume: Darum fehlt dem Moderator eine Fingerkuppe

Einige Zuschauer dürften es bemerkt haben: Kai Pflaume lebt seit seinem zweiten Lebensjahr ohne die Fingerkuppe seines rechten Zeigefingers. Grund dafür ist ein schwerer Unfall.

Kai Pflaume zählt zu einer der beliebtesten Moderatoren in der deutschen Fernsehlandschaft. Mit der SAT.1-Show „Nur die Liebe zählt“ feierte er damals seinen Durchbruch. Seit dem Jahr 2015 präsentiert er die ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ – und das mit einem riesigen Erfolg. Was immer mal wieder auffällt: Ihm fehlt eine Fingerkuppe des rechten Zeigefingers – aber was steckt eigentlich dahinter?

Kai Pflaume erklärt den Grund: Deshalb fehlt ihm eine Fingerkuppe

Im Alter von zwei Jahren ereignete sich einen Unfall. Kai Pflaume klemmte sich seinen Finger in einer Tür ein. Dabei verlor er den vorderen Teil des Zeigefingers und hat dort deshalb keine Fingerkuppe mehr. Autsch! In der ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ hat Kai Pflaume im Jahr 2016 selbst darüber gesprochen. „Die ist bis heute nicht nachgewachsen, aber da war auch eine Tür im Spiel. Und ich war erst zwei Jahre alt“, sagte der Moderator in der Sendung. Seiner Attraktivität tut dies allerdings keinen Abbruch.

Die Karriere von Kai Pflaume blieb skandalfrei

Der Erfolg von Kai Pflaume beruht auf mehreren Faktoren: Authentizität, Nahbarkeit und ein Lächeln, das er bei jeder Gelegenheit versprüht. Kai Pflaume strahlt eine Natürlichkeit und Bodenständigkeit aus – das wird von den Zuschauern geschätzt. Ein weiterer Pluspunkt: Die Karriere von Kai Pflaume war skandalfrei, während andere Promis oder Moderatoren oft für negative Schlagzeilen sorgen. Wenn es um Dramen oder Skandale geht, hat sich Kai Pflaume immer aus dem Rampenlicht rausgehalten.

Mit dem SAT.1-Erfolgshit „Nur die Liebe zählt“ feierte er seinen Durchbruch

Im Jahr 1991 wurde Kai Pflaume bei einem Casting für eine Fernsehsendung entdeckt. Nur ein Jahr später startete der SAT.1-Erfolgshit „Nur die Liebe zählt“ – bis 2011 blieb das Format auf Sendung. Danach präsentierte er Quizsendungen wie „Die Quizshow“ und wurde ein bekanntes Gesicht von „Star Search“ und „Das Star-Duell“. Im Jahr 2011 wechselte Kai Pflaume zur ARD und moderiert Shows wie „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“, „Wer weiß denn sowas?“ und „Kaum zu glauben!“.

Darum geht es in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

In „Wer weiß denn sowas?“ ist es das Ziel der gegeneinander antretenden zwei Teams, bestehend aus je einem prominenten Gast und einem der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton, nach Ablauf der beiden Runden eine höhere Geldsumme als das gegnerische Team zu erspielen. Nach der Hauptrunde von 12 Fragen muss die Masterfrage gelöst werden. Hat ein Team in der Hauptrunde kein Geld erspielt, erhält es vom Moderator einen „Mitleids-Euro“ zum Setzen. Dann muss aber das andere Team sein gesamtes erspieltes Geld einsetzen. Das „Mitleids-Team“ kann somit noch immer gewinnen.