Kaffeepulver sparen: Mit diesem einfachen Trick wird Kaffee stärker

Wie bekommt man aus wenig Pulver besonders starken Kaffee? Dieser Frage sind einige Wissenschaftler nachgegangen und haben eine ganz besondere Technik entwickelt. Mit einem simplen Trick kann man seinen Kaffee nämlich deutlich stärker machen.

Die Kaffeepreise sind zuletzt deutlich gestiegen – für ein Päckchen werden teilweise über zehn Euro fällig. Dennoch will man auf den Wachmacher am Morgen nicht verzichten – das kann jedoch auf Dauer ziemlich ins Geld gehen. Durch einen simplen Trick wird der Kaffee jedoch deutlich stärker – damit kann man teures Kaffeepulver sparen. Und das Geheimnis liegt nicht in teuren Maschinen oder Spezialbohnen – sondern darin, wie der Kaffee aufgegossen wird.

Mit einem simplen Trick wird der Kaffee stärker

Wie man aus Filterkaffee ein starkes Getränk aus möglichst wenig Pulver bekommt, wollten Forscher herausfinden. Die Experten empfehlen: Das Wasser aus großer Höhe in einem durchgängigen Strahl auf das Pulver gießen. Ein starker Wasserstrahl erzeugt demnach eine Art Lawine im Kaffeepulver. Das Wasser gräbt sich tiefer in den Trichter – das Pulver und das Wasser werden dabei besser vermischt. Und das führe schließlich zu einem deutlich stärkeren Kaffee – ohne, dass man dafür mehr Pulver benötigt.

„Wenn der Wasserstrahl zu dünn ist, neigt er dazu, in Tröpfchen zu zerfallen“, erklärte Mitautorin Margot Young von der University of Pennsylvania. Damit der Wasserstrahl durchgängig ist und vor dem Auftreffen nicht in Tropfen übergeht, eignen sich vor allem sogenannte Schwanenhals-Wasserkocher dafür, wie die US-Forscher in dem Fachblatt Physics of Fluids schreiben. „Wir empfehlen, die Ausgießhöhe so groß wie möglich zu halten und dabei einen kontinuierlichen Strom aufrechtzuerhalten, bei dem sich der Strahl nicht teilt, wenn er auf das Kaffeepulver trifft“, sagt Studienautor Ernest Park.

Weiterer Trick: Zweistufiges Aufgießen

Es gibt noch einen weiteren Hack, um die volle Stärke des Kaffees zu entfalten – und zwar die Methode, das Wasser zweistufig aufzugießen. Und so funktioniert der Trick: Zunächst gießt man nur so viel Wasser auf, dass das Kaffeepulver etwas angefeuchtet wird. Für rund 30 Sekunden lässt man die „Kaffee-Paste“ stehen – das wird auch „Blooming“ genannt, wo sich das Pulver etwas aufplustert. Bei dem Prozess entweichen Gase. Dann gießt man den Rest des Wassers auf – und zwar in kreisenden Bewegungen. Dabei wird der Kaffee gleichmäßiger extrahiert und entfaltet sein volles Aroma.