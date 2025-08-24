Kaffee oder Milch zuerst in die Tasse? Dieser Fehler kann den Genuss ruinieren

Wem Kaffee zu stark ist, gibt meist etwas Milch dazu. Kommt jedoch zuerst der Kaffee oder die Milch in die Tasse? Die Reihenfolge kann Einfluss auf das Getränk haben – und ein Fehler dabei kann den Genuss regelrecht ruinieren.

Kaffee ist für die meisten der Wachmacher am Morgen. Die Zubereitung des Getränkes folgt oft individuellen Vorlieben. Viele geben erst etwas Milch in die Tasse, danach kommt der Kaffee dazu. Andere schwören jedoch darauf, erst den Kaffee und anschließend die Milch in die Tasse zu geben.

Darum sollte zuerst der Kaffee in die Tasse gegossen werden

Es ist eine Kleinigkeit – aber die Reihenfolge spielt eine entscheidende Rolle, welche Auswirkungen auf den Kaffee haben könnten. Wenn man nämlich zuerst die Milch und danach den Kaffee dazugibt, sorgt dafür, dass das Getränk schneller ausgekühlt wird und damit kann man sich den Genuss regelrecht ruinieren. Wenn man jedoch zuerst den Kaffee in die Tasse gibt, wärmt sich die Tasse dadurch auf – und dementsprechend bleibt das Getränk länger warm. Auch, wenn danach etwas kühle Milch dazukommt.

Kalte Milch direkt in den Kaffee gießen oder einige Minuten warten?

Wissenschaftler der Universität Bielefeld haben laut RTL einen Versuch gestartet und wollten herausfinden, WANN man die Milch in den Kaffee dazugeben sollte, damit das Getränk lange warm bleibt. Die Antwort gibt es im sogenannten Newtonschen Abkühlungsgesetz. Das besagt: Umso größer der Temperaturunterschied ist, umso schneller erfolgt die Abkühlung. Auf den Kaffee bezogen bedeutet das: Die Milch sollte sofort hinzugefügt werden, denn so ist der Temperaturunterschied in dem Getränk nicht mehr allzu groß und es bleibt länger warm. Die Technische Universität in Freiburg kam zu dem gleichen Ergebnis.

Einen Vorteil hat es jedoch, wenn die Milch zuerst in die Tasse kommt. Man erspart sich das Umrühren, denn die Milch und der Kaffee würden sich dann besser vermischen. Auf den Löffel kann man demnach verzichten. Der Geschmack des Kaffees wird jedoch nicht beeinflusst, was nun als Erstes in der Tasse landet.

Wie sieht es beim Cappuccino und Latte macchiato aus?

Bei einigen Kaffeespezialitäten ist die Reihenfolge entscheidend. Beim Cappuccino muss zuerst der gebrühte Kaffee in die Tasse gegossen werden und wird danach mit Milchschaum verfeinert. Beim Latte macchiato ist es wieder ganz anders: Zuerst werden die Milch und der Milchschaum in das Glas gegeben. Danach wird der heiße Espresso vorsichtig dazugefügt.