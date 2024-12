Kabel Eins beendet sein „K1 Magazin“ nach 27 Jahren

Seit fast drei Jahrzehnten ist das „K1 Magazin“ bei Kabel Eins zu sehen. Doch nun ist Schluss: Nach knapp 30 Jahren beendet der Sender das Magazin. Für Moderatorin Madita van Hülsen gibt’s allerdings schon eine neue Aufgabe.

Das „K1 Magazin“ ist die dienstälteste Sendung bei Kabel Eins. Seit 27 Jahren ist das Magazin bereits auf Sendung. Nun hat der Sender bekanntgegeben, das Format überraschend einstellen zu wollen. Die letzte Ausgabe lief bereits am 19. Dezember 2024.

Kabel Eins stellt das „K1 Magazin“ nach knapp 30 Jahren ein

„Kabel Eins beendet das ‚K1 Magazin‘ aus programmstrategischen und unternehmerischen Gründen“, erklärte Senderchef Felix von Mengden gegenüber DWDL. „Ein großes Dankeschön geht an den Produzenten Burda Studios für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit“, heißt es weiter.

Für kleinere Sender ist es schwierig geworden, spätere Sendeplätze kostendeckend mit frischem Programm zu bespielen. Das „K1 Magazin“, welches seit 1997 auf Sendung ist, war auf dem Sendeplatz immer donnerstags um 22.15 Uhr zu sehen. Zunächst laufen Wiederholungen auf dem Sendeplatz im neuen Jahr – eine Dauerlösung sei das jedoch nicht.

Am 9. Januar 2025 kommt im Anschluss an eine neue Folge von „Formel Eins“ über „Die größten Hits aller Zeiten“ mit Peter Illmann, Markus Kavka und Anastasia Zampounidis am späten Abend noch einmal „40 Jahre Formel Eins“. „Wir werden ab 2025 auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend weiterhin Eigenproduktionen zeigen und dafür unter anderem neue Doku-Reihen und Factual-Formate produzieren“, teilte der Senderchef weiter mit.

Madita van Hülsen moderiert künftig „Abenteuer Leben täglich“

Madita van Hülsen, die das „K1 Magazin“ seit einigen Jahren präsentierte, hat bereits eine neue Aufgabe und wird die Moderation von „Abenteuer Leben täglich“ ab dem 2. Januar 2025 übernehmen. „Ich freue mich riesig auf dieses neue ‚Abenteuer Leben‘ in meinem Leben“, sagt Madita van Hülsen in einem Interview mit Kabel Eins.

„Es ist für mich eine Ehre, eine tägliche Sendung zu moderieren und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Sachen auf den Grund zu gehen und Neues zu entdecken, ist genau mein Ding! Das Team und ich wollen weiterhin erfolgreich mit viel Neugier den Wissendurst bei den Menschen wecken und ihnen täglich spannende neue Erkenntnisse zeigen, die sie so vielleicht vorher noch nie gesehen haben, denn das Leben ist ja für uns alle ein Abenteuer“, so die Moderatorin weiter.