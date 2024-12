Hotel-Trick: Darum sollte man ein Handtuch über die Türklinke hängen

Damit man im Urlaub keine böse Überraschung erlebt, sollten Urlauber ihr Hotelzimmer möglichst einbruchsicher machen. Dabei hilft der Handtuch-Trick.

Alltagssorgen und beruflicher Stress sind im Urlaub eine Nebensache. Für jede Reise benötigt man auch ein Hotel. Immer wieder hört man von Diebstählen und Einbrüchen in Hotelzimmern. In einigen Ländern oder Regionen sind viele Langfinger unterwegs – auch im Hotel. Ein Handtuch-Trick kann Diebe fernhalten.

In einer fremden Umgebung schlafen viele Menschen nicht gut – schließlich ist die Umgebung fremd, die Zimmer möglicherweise hellhörig und die Matratze unbequem. Und viele Reisende haben kein Gefühl von Sicherheit – die Sorge ist tatsächlich nicht unbegründet. Denn in vielen Hotels sind Einbrecher unterwegs – schließlich haben Touristen viel Geld.

Einige Täter sind sogar so dreist, nachts im Hotelzimmer einzubrechen. Im März 2022 wurde ein Mann auf der spanischen Insel Fuerteventura festgenommen, welcher in mehreren Hotels eingebrochen war. Der Mann wurde später von der Polizei festgenommen. Solche Horrorgeschichten machen deutlich: Im Urlaub sollte man durchaus aufpassen. Wertgegenstände sollten im Tresor aufbewahrt werden. Denn schließlich stehen Einbrecher unter Zeitdruck – ist nichts schnell im Hotelzimmer zu finden, verlieren sie schnell das Interesse.

Mit dem Handtuch-Trick kann man das Hotelzimmer einbruchssicher machen

Unabhängig davon, dass man seine Sachen schützen sollte, kann man auch einige Hacks anwenden – dazu zählt vor allem der Handtuch-Trick. Dieser soll nämlich Einbrecher fernhalten. Und dieser funktioniert so: Zum Einbrechen benutzen Diebe oft einen langen Stab, den sie durch den Türspalt schieben – die Klinke auf der anderen Seite wird dann heruntergedrückt. Wenn jedoch ein Handtuch auf der Türklinke liegt, funktioniert diese Methode nicht mehr. Einbrecher können sich damit also keinen unerlaubten Zutritt mehr in das Hotelzimmer verschaffen.

Eine Tasse als Alarmanlage

Um sich vor Einbrechern zu schützen, ist der Handtuch-Trick empfehlenswert. Es gibt jedoch noch einen anderen Hack, der genauso gut klappt: Eine Tasse an die Türklinke hängen oder diese auf den Türgriff stellen. Sollte jemand die Tür betreten, fällt die Tasse herunter – durch das laute Geräusch wird man wach. Jedoch ist die Handtuch-Methode etwas effektiver, denn damit gelangen die Diebe gar nicht erst ins Zimmer. Wenn man nicht von der Putzfrau gestört werden will, sollte man außen an der Tür einfach das „Nicht stören“-Schild anbringen.