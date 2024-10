Horror nach Beauty-OP: Infektion frisst die Brüste einer 21-Jährigen!

Paige Harvey arbeitet als Krankenschwester in Schottland. Nun berichtet die 21-Jährige über ihren misslungenen Beauty-Eingriff. Denn nach der Operation frisst eine Infektion ihre Brüste.

Die 21-Jährige hat Körbchengröße K und ein Beauty-Eingriff sollte Linderung verschaffen. Doch eine Beauty-OP wurde zum absoluten Albtraum. Denn nach dem Eingriff bekommt die Krankenschwester eine Infektion – und diese fressen ihre Brüste regelrecht auf.

Paige Harvey fühlte sich mit Körbchengröße K alles andere als zufrieden – überteuerte BHs, Rückenschmerzen und aufgescheuerte Haut. Ihre Oberweite behindert sie auch bei Bewegungen – ein riesiger Nachteil für ihren Job. Denn Paige Harvey will ihrem Traumberuf als Rettungssanitäterin nachgehen.

Um den Job ausüben zu können, muss sie sich ihre Brüste verkleinern lassen. Deshalb hat sie sich für eine Brustverkleidung entschieden – diese lässt sie in einer Privatklinik durchführen und muss dafür rund 9.500 Euro bezahlen, wie die Nachrichtenagentur Kennedy News berichtet.

Das Ergebnis soll Körbchengröße D sein. Doch bereits auf der Heimfahrt von der Privatklinik kam es zum Horror-Szenario: „Meine Mutter begann mit einem Mal zu schreien. […] Ich blickte an mir herunter und sah, dass ich in einer Blutlache saß. Das Blut durchtränkte meine gesamte Kleidung“, erinnert sich Paige Harvey. Das Blut sei förmlich aus ihrer Brust geschossen, wie The Sun berichtet.

Obwohl das Blut regelrecht aus ihrer Brust lief, meinte die Privatklinik, dass alles in Ordnung sei. Sie haben Paige Harvey damit vertröstet, erst in einer Woche zum Kontrolltermin zu erscheinen. Der Gesundheitszustand hat sich jedoch immer weiter verschlechtert – die 21-Jährige bekam dann auch Fieber.

„Mein halber Nippel war von der Infektion gefressen worden“

Dann stand fest: Eine Infektion hat sich ausgebreitet. „Meine gesamte Brust war schwarz und blau von den Hämatomen, und darunter war alles feuerrot. Mein halber Nippel war von der Infektion gefressen worden“, berichtet die Krankenschwester. Die Privatklinik weigerte sich, ihr weiterzuhelfen – deshalb ging die 21-Jährige zu einem anderen Arzt. Über einen längeren Zeitraum wurde Antibiotika verschrieben. Die Brüste werden sich davon nie wieder richtig erholen. Narben bleiben bestehen und die Brüste sehen laut Paige wie ein „Schlachtfeld“ aus.

Zudem haben sich viele kleine Knoten sowie eine Beule unter ihrer rechten Achsel gebildet. „Die OP war reine Geldverschwendung“, lautet ihr Fazit. Sie überlegt, eine erneute Operation durchzuführen – nicht nur, um die Brüste zu verkleinern, sondern auch um das nekrotische Gewebe zu entfernen. Der Eingriff soll jedoch keinesfalls in einer Privatklinik mehr durchgeführt werden.

Quellen: Kennedy News, The Sun, RTL