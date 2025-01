„Hochzeit auf den ersten Blick“-Emma hatte eine Fehlgeburt

Emma und Christian galten als das Traumpaar der elften Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Nach dem Finale verkündeten die beiden jedoch ihr Liebes-Aus. Zudem berichtete die Kandidatin über ein dramatisches Erlebnis – sie hatte eine Fehlgeburt.

Beim großen Finale werfen die Paare getrennt voneinander einen Blick auf ihre gemeinsame Reise bei „Hochzeit auf den ersten Blick“. Emma und Christian erlebten schöne, aber auch schwierige Momente. Die beiden werden von Paar-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer Emma gefragt, ob sie die Ehe oder Scheidung wollen. „Ich möchte die Ehe“, meint Emma. Und auch Christian ist sich sicher: „Ich hab mich auch für die Ehe entschieden!“

Emma und Christian waren sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ sicher – sie wollen eine Familie gründen. In der Kuppelshow sei das jedoch sehr einfach dargestellt worden. „Jedes Paar bekommt ein Thema. Bei uns war es der beidseitige Kinderwunsch“, erklärte Emma in einer Fragerunde bei Instagram.

„Durch eine Fehlgeburt ist dieser Wunsch immer größer geworden“

„Ich habe mit der Sendung keinen Samenspender gesucht, sondern einen Mann, den ich brauche, in den ich mich verliebe und daraus dann auch eventuell Kinder entstehen“, erklärte Emma in dem Q&A weiter. Dass der Kinderwunsch von Emma so groß war, hat einen tragischen Grund: „Durch eine Fehlgeburt ist dieser Wunsch immer größer geworden“, berichtete sie in einem Statement. Emma stellte außerdem klar: „Kleiner Nachtrag: Diese Schwangerschaft war nicht mit Christian und lag vor ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘.“

Emma und Christian verkünden Liebes-Aus

Nach dem Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ kam dann doch alles ganz anders. Emma und Christian gehen plötzlich getrennte Wege und haben ihr Ehe-Aus verkündet. „Nach intensiven Gesprächen und viel Überlegung haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten“, teilte Emma mit. Die Gründe für die Trennung haben die beiden für sich behalten.