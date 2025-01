Dschungelcamp 2025: Traurige Familienbeichte! Yeliz Koc hatte nie einen Vater

Am zweiten Tag bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird es emotional. Die Kandidaten sitzen gemütlich am Lagerfeuer. Plötzlich gibt Yeliz Koc tiefe Einblicke in ihr Familienleben und berichtet über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater.

In der Runde spricht die Reality-TV-Bekanntheit über ihre Tochter Snow und deren Vater Jimi Blue Ochsenknecht, wie RTL.de bereits ankündigt. Dann erinnert sie sich an ihre eigene Kindheit – und die war alles andere als einfach.

„Es ist schwer zu sagen, was ein guter Vater ist, weil ich selber nie einen Vater hatte“, verrät Yeliz Koc laut dem Sender im Dschungeltelefon. Als sie drei Jahre alt war, haben sich ihre Eltern getrennt. Und seitdem trat ihr Vater kaum in das Leben von Yeliz Koc.

Yeliz Koc über ihren Vater: „Wir haben Kontakt, aber wenn er anruft, dann gehe ich nicht ran“

„Wir haben Kontakt, aber wenn er anruft, dann gehe ich nicht ran“, sagt Yeliz Koc zu ihren Mitcampern. Dass kaum ein Verhältnis zwischen des „Make Love, Fake Love“-Stars und ihrem Vater besteht, war bereits bekannt. Die Situation mit ihrem Vater ging an der Dschungelcamp-Kandidatin jedoch nicht spurlos vorbei: „Ich hasse meinen Geburtstag, weil das immer der Tag war, an dem ich auf mein Handy geguckt und gewartet habe, bis er anruft. Und der Anruf kam nie.“

Yeliz Koc berichtete bereits im Jahr 2023 in den sozialen Netzwerken über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater. „Als Kind habe ich mich immer ungeliebt und wertlos gefühlt“, schilderte sie. Zum Vatertag postete sie im vergangenen Jahr jedoch einen Schnappschuss mit ihrem Vater. Darauf ist zu sehen, wie er liebevoll seine Tochter umarmt.

Dschungelcamp-Cast kommt bei den Zuschauern gut an

Die diesjährige Dschungelcamp-Staffel scheint bei den Zuschauern gut ankommen. „So, erster Tag vorbei und ich muss sagen, die Cast ist vielversprechend. Der Beef ist schon programmiert“, meint ein User bei Instagram. „Ich feiere den Dschungel, wie jedes Jahr“, heißt es in einem anderen Kommentar.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.