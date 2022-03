Mit diesen 4 Tricks kannst du Instagram-Storys heimlich schauen!

Man hat sich erst getrennt, aber will dennoch wissen, was der Ex so treibt? Oder eine Freundschaft ist in die Brüche gegangen? Dann will man am liebsten sein Instagram-Kanal stalken – aber klar: Im besten Fall soll er nichts mitbekommen. Mit einigen Hacks ist gar kein Problem – und das ganz ohne Fake-Profil! Denn bei Instagram kannst du Storys mit einem Trick heimlich schauen.

Instagram-Stalker haben es nicht immer ganz einfach, anonym zu bleiben. Es gibt mehrere Gründe, weshalb man Stories auch mal heimlich schauen will. Das Problem: Derjenige sieht, dass man diese gecheckt hat. Doch es gibt einen ziemlich einfachen Trick, um genau das zu umgehen.

So kannst du heimlich Storys schauen

Öffentliche Profile

Storys von öffentlichen Profilen anzuschauen ist ziemlich easy. Dazu benötigst du nicht mal einen Account bei Instagram! Geh einfach auf das gewünschte Profil, melde dich vorher nicht an und schon kannst du die Story heimlich sehen.

Instagram-Story heimlich schauen

Klicke dazu in der Leiste oben auf die Story vor der Story, welche du sehen willst. Mit deinem Daumen musst du dann das jeweilige Bild vorsichtig halten und nach links wischen. So bekommst du eine kurze Vorschau und der andere kann das nicht sehen, dass du seine Story checkst.

Private Stories

Anders sieht es schon bei privaten Insta-Storys aus. Dazu musst du der Person schon folgen, um die Storys durchzublättern! Aber auch hier gibt es einen Trick: Im Chrome Brower gibt es die Erweiterung „Chrome IG Story“ – die Anwendung ist kostenlos. Darüber kannst du in der Desktop-Variante ganz undercover alle Storys ansehen. Der Haken: Auf dem Smartphone klappt das leider noch nicht.

Neue Stalking-Website

Eine völlig neue Variante ist die Website Storiesig.com – dafür ist kein Download oder eine Installation notwendig. Dort gibst du einfach den Namen des jeweiligen Instagram-Accounts ein und kannst dann die Storys völlig unbemerkt schauen. Einen Nachteil gibt es aber leider auch hier: Das Stalken funktioniert nur bei öffentlichen Accounts. Schon gelesen? 5 Hacks für bessere Instagram-Bilder!