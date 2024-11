„Hartz und herzlich“: Zuschuss finanziert Kippen-Trip von Hannelore und Ralf

Mit staatlicher Unterstützung geht es auf Zigarettenjagd ins Nachbarland. Dank eines Zuschusses konnten Hannelore und Ralf aus „Hartz und herzlich“ nach Luxemburg reisen – und gingen dort Zigaretten shoppen.

In der Magnerichstraße in Trier wohnen Ralf und Hannelore. Das Ehepaar ist seit 36 Jahren arbeitslos und lebt vom Staat. An ein Leben am Existenzminimum haben sich die beiden 57-Jährigen gewöhnt. Nun macht sich das Paar zu einem Shopping-Trip ins Nachbarland – um Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Ein Zuschuss macht es möglich.

Hannelore und Ralf gehen Tabak kaufen – ein Zuschuss macht es möglich

An jeden Hartz-IV-Empfänger (Die Folgen wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht) wurde eine Energiepauschale von 200 Euro überwiesen. Und wofür könnte man das Geld besser verwenden, als für einen Shopping-Trip ins Nachbarland? „Tabak, Fleisch, paar Kartoffeln und erstmal gehen wir uns ’ne Cola-Whiskey-Dose kaufen!“, sagt Ralf in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

In Luxemburg sind Waren wie Zigaretten oder Alkohol, aber auch Benzin, deutlich billiger als in Deutschland. Für das Paar lohnt sich der Kippen-Trip. Denn bis zur Grenze sind es gerade mal 14 Kilometer und ist praktisch schon fast um die Ecke. Ralfs Schwager Peter ist bei dem Trip auch mit von der Partie und schnappt sich gleich auch eine große Portion Tabak.

Auch der Weg zurück nach Trier wird genutzt, denn auch eine Dose Whiskey-Cola darf es sein. Hannelore nutzt die Zeit, um das verbliebene Geld zu für die Vorratskammer aufzufüllen. Ralf erteilt seiner Hannelore aus dem Auto einige Befehle: „Hol mal von die Tomate noch, hol zwei Kilo! Tomate geht immer.“ „Hanne“, wie sie von Ralf genannt wird, schnappt sich indes zwei große Säcke Kartoffeln und schleppt diese zum Auto. Immerhin öffnet Schwager Peter ihr den Kofferraum, während Ralf weiter im Auto verweilt. Der Shopping-Trip hat dem Paar insgesamt 120 Euro gekostet.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Trier zeigt RTLZWEI dienstags um 20.15 Uhr.