„Hartz und herzlich“ aus TV-Programm gestrichen – keine neuen Folgen bei RTLZWEI

„Hartz und herzlich“ läuft täglich auf RTLZWEI. Selbst an Heiligabend hat der Sender ganze sechs Stunden auf die Sozialdoku gesetzt. Doch danach gibt es plötzlich keine Folgen mehr der Sendung – was dahintersteckt.

Die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ beleuchtet die Zustände in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums. Die Sendung läuft seit 2016 und hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde.

„Hartz und herzlich“ ist so erfolgreich, dass RTLZWEI mehrere Stunden täglich mit der Sendung füllt – sowohl in der Daytime, als auch zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Auf die tägliche Dosis der Sozialdoku müssen die Fans jedoch bald verzichten. Zwar hat der Sender an Heiligabend ganze sechs Stunden mit „Hartz und herzlich“ das Programm bestückt – danach laufen jedoch erstmal keine Episoden mehr.

RTLZWEI pausiert mit Sozialdokus und setzt auf Spielfilme

Der Grund dafür ist ziemlich simpel: An den Weihnachtsfeiertagen sowie an den Tagen danach setzt RTLZWEI auf ein besonderes Programm und verzichtet auf Formate wie „Hartz und herzlich“, „Hartes Deutschland“ oder „Armes Deutschland“. Die täglichen Nachmittagsformate werden deshalb aus dem Programm gestrichen. Stattdessen laufen Spielfilme wie „Ballermann 6“, „Mr. Bean macht Ferien“, „Das letzte Einhorn“ oder „Der Weg nach Eldorado“.

Neue Folgen von „Hartz und herzlich“ erst ab Januar

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten für die Zuschauer: RTLZWEI zeigt ab dem 7. Januar 2025 neue Folgen von „Hartz und herzlich“. Unter anderem geht es dann um Pamela, welche nach ihrer Obdachlosigkeit eine neue Wohnung sucht. Sandra und ihre Familie sind unterdessen wie jedes Jahr auf der Hanse Sail unterwegs. Sogar die 16-jährige Teenagerin Svenja begeistert sich dafür. Doch die Schülerin freut sich eigentlich viel mehr auf ein ganz anderes Ereignis. Und nicht nur „Hartz und herzlich“ kehrt ins Programm zurück: Am gleichen Tag läuft um 23.20 auch eine Folge von „Armes Deutschland“ – es handelt sich dabei aber um eine alte Episode.