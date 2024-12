„Hartz und herzlich“: RTLZWEI verkündet Starttermin für die neuen Folgen

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI und hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde. Nun hat der Sender den Starttermin für die neuen Folgen der Sozialreportage enthüllt.

In den neuen Episoden von „Hartz und herzlich“ gibt es ein Wiedersehen mit bereits bekannten Protagonisten. Der Sender holt die Sozialreportage in die Primetime – und das im Doppelpack!

„Hartz und herzlich“ mit neuen Folgen ab dem 7. Januar 2025

RTLZWEI zeigt neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ ab dem 7. Januar 2025 um 20.15 Uhr und im Anschluss um 21.15 Uhr brandneue Episoden von „Hartz und herzlich“. Statt einer spezifischen Region zeigen die Folgen bereits bekannte Menschen aus den vergangenen acht Jahren. Wie geht es ihnen heute und was hat sich verändert?

Los geht es um 20.15 Uhr mit neuen Folgen aus Rostock in „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“. In der Hansestadt ist Manja wegen ihrer schleichenden Multiple-Sklerose Erkrankung auf den Rollstuhl angewiesen. Doch nun hatte die 51-Jährige einen Unfall mit ihrem Rollstuhl und ist gestürzt. Außerdem: die Rostocker und Rostockerinnen sind im Alltag und auch online immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Einige sprechen nun über ihre Erfahrungen mit Hass im Netz.

Weiter geht es um 21.15 Uhr mit neuen Folgen von „Hartz und herzlich“, in denen es ein Wiedersehen mit ehemals begleiteten Menschen aus ganz Deutschland gibt. Denn die neuen Episoden widmen sich Menschen, die in den letzten acht Jahren Einblicke in ihren Alltag gewährt haben.

Begleitet wird unter anderem Frank aus Salzgitter. Durch sein Erbe will er sich seinen Lebenstraum erfüllen und leistet sich eine Reise in die Weltmetropole New York. Mit offenem Mund und riesigen Augen bewundert der 59-Jährige die Wolkenkratzer, trifft auf echte amerikanische Cops und sucht genießbaren Kaffee. Ein Wiedersehen gibt es ebenfalls mit Busfahrer Roger aus Trier. Der Hobbysänger hat sich bei einem Castingformat beworben und wird tatsächlich zum Vorsingen in den „Europapark“ nach Rust eingeladen.