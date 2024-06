„Hartz Rot Gold“: Michelle will mit arbeitsloser Cousine Lisa tauschen!

Lisa zieht in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ in eine neue Wohnung. Für die 18-Jährige beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Ihre Cousine Michelle würde gerne mit ihr tauschen.

Endlich ist es so weit: Bei Lisa steht der Umzug in die eigene Wohnung – und in ein neues Leben – an. Der jungen Mutter ist klar, dass sie jetzt große Verantwortung trägt und in Zukunft im Haushalt ordentlicher werden muss. Doch zunächst gilt es, dass der Umzugstransporter rechtzeitig vor der Tür steht. Michelle vergießt derweil Tränen, weil Lisa nicht mehr mit ihr zusammenwohnt.

Lisa zieht mit Prya in eine eigene Wohnung

Zuletzt hatte Lisa gemeinsam mit ihrer Tochter Prya bei Oma Petra gewohnt. Doch damit ist nun Schluss: Auf Anraten des Jugendamtes soll Lisa in eine eigene Wohnung ziehen. Die Behörde will damit feststellen, ob die 18-Jährige auf eigenen Beinen stehen kann und sich ausreichend um ihr Kind kümmert.

„Ich traue mir zu, allein für Prya zu sorgen, sie ist pflegeleicht, da hab ich keine Probleme. Und sollte ich Probleme haben, fahr ich einfach zu Oma“, sagt Lisa in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“. Um eine Ausbildung anzufangen, wollte die 18-Jährige ihre Tochter später in einer Ganztags-Kita anmelden. Eigentlich wollte sie Hebamme werden – den Plan hat sie wohl über Bord geworfen: „Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll“, gibt sie zu.

Jobcenter übernimmt Miete und Erstaustattung

Nun muss sich Lisa um alles selbst kümmern. „Ich denke, dass das Jugendamt erwartet, dass die Wohnung immer sauber ist und ich jeden Tag frisch koche“, meint die 18-Jährige. Nicht nur die Miete von 565 Euro, sondern auch die Erstausstattung in Höhe von 1.900 Euro wird vom Jobcenter übernommen. Davon hat die junge Mutter unter anderem einen Mini-Ofen, eine Waschmaschine sowie einen Staubsauger gekauft. Jedoch hat sie den Kühlschrank vergessen und pumpt die Caritas an – die verschuldete 18-Jährige erhält dafür zusätzlich nochmal 250 Euro.

Michelle will mit Lisa tauschen

Ihre Cousine Michelle absolviert derzeit ein Praktikum und will später Kassiererin werden. In einem Supermarkt arbeitet die 16-Jährige derzeit zweimal wöchentlich und würde gerne mit der arbeitslosen Lisa tauschen. „Wir tauschen mal: Ich nehm Kind und du gehst arbeiten", sagt Michelle in der RTLZWEI-Sozialdoku. Ob auch Lisa gerne mit Michelle tauschen würde, bleibt fraglich.

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI täglich um 17:05 Uhr.