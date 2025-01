„Hartes Deutschland“: Karin (†57) kurz nach Dreharbeiten verstorben

In der RTLZWEI-Doku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um kranke und obdachlose Menschen. Karin zählt zu einer der Urgesteine in Frankfurt – kurz nach den Dreharbeiten ist die 57-Jährige an den Folgen ihrer Drogenabhängigkeit verstorben.

Hinter dem Hauptbahnhof in Frankfurt reagiert die härteste Drogenszene in Deutschland. Seit Jahren begleitet RTLZWEI bei „Hartes Deutschland“ Menschen im Sumpf von Drogen, Sucht, Obdachlosigkeit und Prostitution. Nun zeigt der Sender nochmal alte Folgen mit Karin – die 57-Jährige ist im Jahr 2023 nach den Dreharbeiten verstorben.

Darum geht es in „Hartes Deutschland“ mit Karin

Karin leidet mehr und mehr unter den Folgen ihrer jahrelangen Heroin- und Crackabhängigkeit. Neuerdings ist die 57-Jährige auf einen Rollator angewiesen. Kurz darauf landet sie sogar im Rollstuhl. Doch Karin schöpft neue Hoffnung: Nach vier Jahren ohne Substitutionsbehandlung bekommt sie wieder den Heroinersatzstoff Methadon. Der erste Schritt zur langersehnten Besserung. Wäre nur Karins Körper nicht so geschwächt.

Nach einer Blutvergiftung fiel Karin ins Koma

Schon in den vergangenen Jahren vor ihrem Tod hatte Karin immer wieder mit gesundheitlichen Problemen aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Nach einer Blutvergiftung im Sommer 2022 war sie ins Koma gefallen und überlebte nur hauchzart. „Ich muss mich mal wieder fangen. So wie ich jetzt beieinander bin, bin ich in fünf Jahren nicht mehr da“, erzählte die Protagonistin aus „Hartes Deutschland“ damals.

Ein Jahr später folgte der nächste Schicksalsschlag: Ihre gute Freundin Michaela ist verstorben, welche sie aus dem Drogenmilieu kannte. „Es ist traurig. Ich mochte sie sehr. Michaela pass mal schön auf mich jetzt von da oben auf“, erzählte Karin in der RTLZWEI-Doku unter Tränen.

Aufgrund ihrer Heroin- und Cracksucht verschlechterte sich auch immer weiter der Gesundheitszustand von Karin. Wegen Wassereinlagerungen in den Beinen kann sie nur noch mit einem Rollator laufen, später war sie sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie schlief zuletzt auf den Straßen rund um den Frankfurter Hauptbahnhof.

Karin stirbt nach exzessiven Drogenkonsum

Im August 2023 erhielt Karin den Heroin-Ersatzstoff Methadon. Außerdem bekam sie ein Hotelzimmer gestellt – die „Hartes Deutschland“-Protagonistin musste also nicht mehr auf der Straße schlafen. Es war ein leichter Hoffnungsschimmer – doch im Herbst 2023 wird Karin in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort ist sie schließlich verstorben. Der exzessive Drogenkonsum hatte ihrem Körper zu sehr zugesetzt. Insgesamt sechs Jahre wurde Karin von einem RTLZWEI-Kamerateam begleitet.

Die Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ zeigt RTLZWEI am 6. Februar 2025 um 20.15 Uhr.