GZSZ-Star enthüllt pikante Details: Raúl Richter gibt seiner Vanessa einen Freifahrtschein!

Im „Sommerhaus der Stars“ tritt Raúl Richter mit seiner Freundin Vanessa Schmitt an. Der GZSZ-Star enthüllt pikante Details über seine Beziehung und gibt seiner Freundin einen Freifahrtschein.

Am Dienstagabend flimmerte die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL über die Bildschirme – die Auftakt-Folge war zuvor bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon in den ersten Szenen der neuen Staffel kam es zu Konfrontationen zwischen den Promi-Paaren. Auch Raúl Richter und Vanessa Schmitt gehören zum Cast der diesjährigen Staffel der Realityshow.

Raúl Richter: „Ich bin einmal fremdgegangen“

Der GZSZ-Star und seine Freundin enthüllen nun pikante Details. „Ich bin einmal fremdgegangen“, plauderte Raúl Richter bereits vor dem Staffelstart im Interview mit RTL aus. „Das hat sie rausbekommen. Ich hatte einfach mal Lust auf was Neues“, ergänzt der Schauspieler. Generell scheint er es mit der Treue nicht so genau zu nehmen. Denn seiner Freundin gibt er einen Freifahrtschein: „Wenn du mir fremdgehst – ich will es nicht wissen – aber wenn du es machst, ist es okay.“

Vanessa Schmitt scheint davon nicht begeistert zu sein und sagt sofort „Nein“. Die 28-Jährige entgegnet darauf: „Dich will ich erleben.“ Kurz danach stellt Raúl Richter fest, dass das Thema vielleicht doch etwas heikel ist. „Okay, ist vielleicht doch noch ein schwieriges Thema“, räumt er ein.

Aber was ist eigentlich passiert? Vor rund zwei Jahren machten Gerüchte die Runde, dass Raúl Richter seine Freundin betrogen haben soll – später hat er das auch selbst bestätigt. Daraus folgten einige Konsequenzen – die Beziehung ist zerbrochen. „Es ist zwar erst eine Woche her seit der Trennung, aber das Leben muss weitergehen, auch wenn es schwer ist“, verkündete Vanessa Schmitt damals bei Instagram. Später konnte sie ihrem Partner jedoch verzeihen und haben wieder zueinander gefunden.

Jedoch waren vor dem Liebes-Comeback klärende Gespräche notwendig. „Wir haben echt lange und intensiv nach unserer Trennung gesprochen, das hat uns wieder zusammengebracht“, erklärte Vanessa Schmitt in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Wir sagen inzwischen, dass wir fünf Jahre zusammen sind, für uns gab es keine Trennung“, meint Raúl Richter.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20:15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.