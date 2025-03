Alkoholiker Stephan aus „Hartz Rot Gold“ will einen Job – es gibt aber einen Haken: „Bin bis 2028 arbeitsunfähig geschrieben“

Stephan aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ will mit seiner Ex-Freundin Nicole einen Neuanfang wagen. Der Alkoholiker hat jedoch noch mit anderen Hürden zu kämpfen.

Der 42-Jährige war länger obdachlos – nun hat er endlich wieder eine Bleibe über dem Kopf. Dort lebt er mit seinem Hund Socke im Bremer Stadtteil Gartenstadt. In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ will sich Stephan mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und macht sich deshalb auf den Weg in seine Heimat nach Sachsen-Anhalt.

„Ich hab an dem Tag ’nen Fuffi versoffen“

Auf der Zugfahrt kommt es jedoch schon zu ersten Problemen. Denn sein Hund Socke trägt keinen Beißkorb – die Zugkontrolleurin machte dem Bürgergeld-Empfänger deshalb eine klare Ansage. Das will Stephan jedoch nicht einsehen. „Dann habe ich mir hier richtig einen weggesoffen, hab meine Sachen geschnappt und bin weggefahren. Aber ich weiß gar nicht mehr wohin, weil ich so übelst besoffen war. Ich hab an dem Tag ’nen Fuffi versoffen, hinterher war mein ganzes Geld weg“, berichtet der Protagonist aus „Hartz Rot Gold“.

Wegen Alkoholsucht: Stephan ist bis 2028 arbeitsunfähig geschrieben

Seine Alkoholabhängigkeit stand ihm schon mehrmals im Weg – da er immer wieder zu tief ins Glas geschaut hat, habe sich auch seine Freundin Nicole „erst mal wieder verpisst“. Sein Job als Umweltwächter läuft schon bald aus – eigentlich will Stephan weiterhin einem Job nachgehen. Jedoch ist das aufgrund seiner Alkoholsucht gar nicht so einfach: „Von meinem Chef habe ich erfahren, dass ich bis 2028 arbeitsunfähig geschrieben bin, aufgrund ’schwerer Alkoholiker‘.“

Dass er bald keinen Job mehr hat, ist für den Protagonisten aus „Hartz Rot Gold“ auch eine finanzielle Katastrophe. Denn künftig fehlen ihm dadurch 160 Euro im Monat. Der Bremer steckt außerdem noch immer in einer Privatinsolvenz – diese könnte aber bald Geschichte sein. Laut seinen Angaben würden 230.000 Euro verschwinden – was jedoch bleibt, sind Gerichtskosten um die 15.000 Euro.

Nun will es Stephan nochmals mit seiner On/Off-Freundin Nicole versuchen. Die beiden können nicht ohneeinander, aber auch nicht miteinander – immer wieder ist die Beziehung zerbrochen. Ob die beiden diesmal mehr Glück haben, wird man in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ sehen.

