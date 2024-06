GNTM 2024: Die Gewinner wurden gekürt!

Sie sind über herausfordernde Catwalks gelaufen, heirateten für den Fotografen unter Wasser, haben sich spannenden Challenges gestellt und die aktuelle Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ zu einer ganz besonderen gemacht: Die 38 Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel.

Grund genug für Modelchefin Heidi Klum noch einmal einen drauf zu setzten! Zum ersten Mal in der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“ kürte die Modelchefin im Finale eine Gewinnerin und einen Gewinner. Siegerin und Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen Harper’s Bazaar zu sehen sein. Ein männliches Model auf dem Modemagazin? Das gabs noch nie!

Das sind die GNTM-Gewinner

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gewinner – einen Mann und eine Frau. Lea Oude hat die diesjährige Staffel der Castingshow gewonnen. Einige User waren von der Entscheidung von Heidi Klum überrascht. „Oh also, mit dieser Entscheidung hat mich Heidi ja jetzt doch überrascht. Zum Glück ist sie zur Vernunft gekommen“, schrieb ein Nutzer auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Jermaine Kothe wurde zum ersten männlichen Topmodel gekürt.

So bereiteten sich die Finalisten auf die Live-Show vor

Xenia

„Neben dem Üben für das Laufen auf dem Catwalk bereite ich mich vor allem mental vor. Ich möchte mit der besten Einstellung in das Finale gehen. Und zwar mit der Einstellung ‚Xenia, du bist die Beste und du hast das Zeug dafür.‘ Ich rede viel mit mir selbst und hole auch Kraft von meinen Freunden und meiner Familie.“

Linus

„Ich freue mich sehr, bei einer so großen Show mit Publikum und vor allem meiner Familie und Freunden dabei zu sein. Ich habe lange darauf hingearbeitet. Ich nehme alles mit, was ich in der Show gelernt habe, treibe viel Sport und gehe entspannt und voller Freude ins Finale!“

Lea

„Vor dem Finale werde ich mir die vergangenen Final-Shows ansehen und schauen, was auf uns zukommen könnte. Ansonsten versuche ich mich auch ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte.“

Julian und Zwilling Luka

„Wir freuen uns, vor unseren Freunden und unserer Familie performen zu dürfen. Vor dem Finale werden wir uns mit CatwalkTraining und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren.“

Jermaine

„Ich bin der Meinung, dass man sich gar nicht richtig vorbereiten kann. Wir hatten ja die letzten Wochen auch nie Vorbereitungszeit, sondern wurden immer ins kalte Wasser geworfen. Aber Sport ist natürlich immer was Gutes!“

Fabienne

„Tatsächlich bereite ich mich viel mehr geistig als körperlich auf das Finale vor. Ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen. Am meisten freue ich mich natürlich auf die Aftershowparty! Und darauf, nochmal alle zusammen zu sehen und die ganze Reise zu reflektieren.“