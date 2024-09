Fliegen mit Periode – das sollten Frauen beachten

Der Urlaub steht an und kurz vor der Flugreise bekommt man die Periode? Das mag ein ungünstiger Zeitpunkt sein, denn das Fliegen kann durchaus einige Auswirkungen auf die Menstruation haben – mit einigen Tipps ist das aber dennoch machbar.

Jede Frau erlebt ihren eigenen Menstruationszyklus unterschiedlich intensiv. Einige haben starke Blutungen und heftige Regelschmerzen, andere haben hingegen fast keine Begleiterscheinungen. Lange Flugreisen mit Zeitunterschieden können den Menstruationszyklus verändern. Sowohl die Höhe als auch der Zeitunterschied können die Periode beeinflussen. Wenn man einige Tipps beachtet, kann man die Flugreise trotz Menstruation antreten.

Diese Tipps sollte man bei einer Flugreise während der Periode beachten

Tampons und Medikamente nicht vergessen

Es geht schon beim Handgepäck los: Unbedingt sollten Tampons sowie krampflösende und schmerzstillende Medikamente eingepackt werden.

Wärmekissen oder Wärmflaschen

Gegen Regelschmerzen hilft vor allem Wärme sehr gut. Ein Wärmekissen oder Wärmflaschen wären daher ein Vorteil. Eine gute Alternative sind spezielle Wärmepflaster – diese sind in der Apotheke oder Drogerie erhältlich. Diese können im unteren Bauch- und Rückenbereich auf der Haut oder an einem enganliegenden Shirt aufgeklebt werden. Auch Wärmesalben können menstruationsbedingte Beschwerden lindern.

Auf süße Lebensmittel lieber verzichten

Klingt nicht glamourös, ist aber leider so: Ein stärkerer Durchfluss bedeutet auch einen anhaltenden Geruch. Magen- oder Verdauungsprobleme sind einer der häufigsten Symptome der Periode. Auf den Konsum von zu süßen und kohlensäurehaltigen Getränken sollte man daher lieber verzichten. Mal davon abgesehen können süße Lebensmittel auch schlimme Magenkrämpfe verursachen – das wäre auf einer Flugreise alles andere als angenehm. Auch Alkohol und Koffein sind tabu, da diese die Regelschmerzen ebenfalls verstärken. Lauwarmer Tee oder Wasser eignen sich am besten.

Menstruationshöschen oder eine wiederverwendbare Damenbinde tragen

An Bord sollten Frauen ein Menstruationshöschen oder eine wiederverwendbare Damenbinde tragen. So werden Undichtigkeiten an Bord vermieden. Zudem tragen auch Menstruationshöschen bei, den Geruch zu minimieren.

Für eine gemütliche Sitzposition sorgen

Stress und Anspannung verstärken die Symptome. Aus dem Grund sollte man für eine gemütliche Sitzposition sorgen und sich entspannen. Wenn Bewegung guttut, kann man auch Gymnastikübungen auf dem Sitzplatz machen.

Tampons regelmäßig wechseln

Durch die veränderten Druckverhältnisse kann eine starke Blutung ausgelöst werden. Die Tampons sollten deshalb regelmäßig gewechselt werden. Um eine Infektion zu vermeiden, ist die Hygiene extrem wichtig. Denn schließlich ist das Flugzeug eine Keimschleuder. Vor jedem Wechseln sollte man sich daher unbedingt die Hände gründlich waschen. So wird auch das toxische Schocksyndrom vermieden. Das kann lebensgefährlich sein und entsteht, wenn ein Tampon zu lange getragen wurde.

In einigen Ländern gibt es Einschränkungen während der Periode

Nicht nur im Flugzeug, sondern auch in einigen Ländern wird das Leben von Frauen mit Periode etwas beeinträchtigt. Frauen, die gerade ihre Menstruation haben, dürfen beispielsweise religiöse Einrichtungen oder einige Gebäude nicht besuchen. Auch manche Aktivitäten wie kochen sind beispielsweise untersagt. In einigen Kulturen werden Frauen, die ihre Periode haben, in kleine Hütten verbannt – fernab von anderen Leuten. Je nach Reiseziel sollte man sich über das jeweilige Land vor Reiseantritt genau informieren.