Sex in der Badewanne: Diese Dinge sollte man beachten!

Sex in der Badewanne kann eine perfekte Alternative zum Bett sein und verleiht neuen Schwung im Liebesleben. Damit der Badewannen-Sex eine entspannte Sache wird, sollte man einige Dinge jedoch beachten.

Sex sollte immer Spaß machen – egal ob bei einem Date oder in einer Langzeitbeziehung. Schon allein ein Ortswechsel abseits vom Bett kann aufregend sein – so auch in der Badewanne. Bei dem feuchtfröhlichen Abenteuer sollte man einige Dinge beachten, damit das Liebesspiel in keinem Fiasko endet.

Das sollte man beim Badewannen-Sex beachten

Die richtige Atmosphäre

Weiße Kacheln und Duschgel-Flaschen: Kümmert man sich nicht um das richtige Setting, kann Sex in der Badewanne schnell eine langweilige Nummer werden. Wie wäre es mit einigen Rosenblättern in der Badewanne oder Kerzen? Auch Lieblingsmusik und ein Glas Wein eignen sich für ein Liebesspiel im Badezimmer hervorragend.

Gleitgel verwenden

Auf den ersten Blick mag man denken: Aufgrund des Wassers ist sowieso alles rutschig. Das ist ein Mythos, denn das Wasser sorgt für keine Gleitfähigkeit. Die vom Körper produzierten Gleitsekrete werden durch das Badewasser sogar abgespült und dadurch kann Sex sogar sehr unangenehm werden. Deshalb sollte man unbedingt Gleitgel verwenden.

Mit oder ohne Kondom?

Verhütung ist wichtig, um sich vor Geschlechtskrankheiten oder einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen. Der Haken: Ein Kondom ist in der Badewanne leider nicht sicher. Denn der Gummi könnte durch das Wasser abrutschen. Deshalb eignet sich Badewannen-Sex eher für Langzeitpaare, da man sich nur schwer gegen Geschlechtskrankheiten schützen kann.

Das sind die besten Stellungen

Das warme Wasser und der enge Raum – Sex in der Badewanne kann durchaus auch eine Herausforderung sein und nicht jede Stellung eignet sich dafür. Aber einige Positionen sind für ein Liebesspiel in der Badewanne perfekt.

Löffelchenstellung: Für Anfänger eignet sich diese Position hervorragend.

Für Anfänger eignet sich diese Position hervorragend. Auch die Missionarsstellung lässt sich in der Badewanne zum Anfang gut umsetzen.

lässt sich in der Badewanne zum Anfang gut umsetzen. Die Doggy-Stellung findet teilweise über dem Wasser statt und ist daher eher etwas für Fortgeschrittene. Vorsicht: Bei der Position besteht Rutschgefahr! Beide sollten sich demnach gut festhalten.

findet teilweise über dem Wasser statt und ist daher eher etwas für Fortgeschrittene. Vorsicht: Bei der Position besteht Rutschgefahr! Beide sollten sich demnach gut festhalten. Profis können zudem auch die Reverse Cowgirl Stellung oder die Reiterstellung ausprobieren.

Tipps für Sex in der Badewanne ohne Penetration

Falls es für richtige Stellungen in der Badewanne zu kompliziert ist, muss nicht zwangsläufig eine Penetration einhergehen. Auch Oralsex oder Handjobs sind eine tolle Möglichkeit, um in der Badewanne zum Höhepunkt zu kommen. Mit der Hand verwöhnt man seinen Partner am besten, indem man sich hinter die andere Person setzt. Bei der Masturbation kann man entweder selbst Hand anlegen oder seinen Partner verwöhnen.