Farah El Kadhi: Influencerin stirbt im Schlaf mit 36 Jahren!

Die tunesische Influencerin Farah El Kadhi hatte bei Instagram mehr als eine Million Fans. Die Community konnte an ihrem Leben teilhaben. Im Alter von 36 Jahren ist sie jetzt verstorben.

Farah El Kadhi war in ihrer Heimat ein Star. In den sozialen Netzwerken zeigte sie sich auf Reisen oder präsentierte die neuesten Modetrends und Beautytricks. Die Fans des Web-Stars müssen nun eine schlimme Nachricht verkraften: Im Alter von 36 Jahren ist Farah El Kadhi verstorben.

Farah El Kadhi wird mit 36 Jahren aus dem Leben gerissen

Laut Daily Mail starb sie Anfang der Woche auf Malta. Dort machte sie einen Urlaub mit Freunden. Kurz zuvor war die 36-Jährige noch auf Mykonos und in Italien unterwegs. Am 17. Juni wird Farah El Kadhi dann bewusstlos auf einer Yacht im Hafen gefunden. Danach wird die Influencerin in ein Krankenhaus gebracht – ihr Leben konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Herzversagen ist die Todesursache

Äußere Verletzungen wurden nicht gefunden – ein Fremdeinwirken konnte deshalb ausgeschlossen werden. Laut Medienberichten wird davon ausgegangen, dass Farah El Kadhi an Herzversagen starb. Eine Autopsie soll die genaue Todesursache klären. Eine Freundin berichtet bei Instagram, dass sie im Schlaf gestorben sei.

„Mein Herz ist gebrochen und meine Traurigkeit ist unermesslich. Ich fühle mich schrecklich und bin unfähig, Worte zu finden, um meinen Schmerz auszudrücken. Das Leben ohne meine Freundin ist nicht mehr dasselbe. Du hast mit deiner Liebe und Freundlichkeit so viele Leben berührt, und ich bin dankbar, dass ich das Glück hatte, dich seit unserer Kindheit als Freundin zu haben“, heißt es in einem Statement bei Instagram. Auch zahlreiche Fans zeigen sich bestürzt und bekunden in den Kommentaren ihr Beileid. „Der Schmerz sitzt tief und ich kann es nicht glauben. Ich wünsche der Familie und Freunden viel Kraft in der schweren Zeit“, schreibt beispielsweise ein Follower.