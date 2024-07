Falko Ochsenknecht ist tot: So kam „Ole ohne Kohle“ zu „Berlin – Tag & Nacht“

Riesige Trauer bei den Fans von „Berlin – Tag & Nacht“: Falko Ochsenknecht ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle „Ole“ in der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“. Zwischenzeitlich stieg der Darsteller aus der Soap aus – dann feierte er sein Comeback.

Der Schauspieler wurde vor einigen Tagen leblos in seiner Wohnung in Berlin gefunden. Todesursache war ein plötzlicher Herzstillstand. Am 30. Juli hätte Falko Ochsenknecht seinen 40. Geburtstag gefeiert. „Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit. Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren. Falko verkörperte viele Jahre die Rolle des Ole ohne Kohle bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘. Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden“, sagte jetzt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Falko Ochsenknecht stieg bei BTN aus – kehrte aber später zurück

Ole war einer der beliebtesten Darsteller bei „Berlin – Tag & Nacht“ und gehörte zu den Urgesteinen der Serie. Denn seit der ersten Folge war er dabei. Zwischenzeitlich stieg er jedoch aus, einige Jahre später kam es jedoch zum Comeback. „Ich habe eine E-Mail bekommen, da stand drin, ob ich mir noch mal eine Zusammenarbeit mit der Rolle ‚Ole ohne Kohle‘ vorstellen könnte, da hab ich gern Ja gesagt“, sagte Falko Ochsenknecht damals in einem exklusiven Interview mit KUKKSI. Zu seiner Rückkehr sagte er außerdem: „Die Begrüßung, die war schön, keine Frage. Aber es war auch komisch diese ganzen jungen Gesichter da zu sehen, man hat sich da so gedacht: mein Gott, bin ich alt geworden.“

Die Arbeit hatte er vermisst: „Erst mal hab ich die Leute vermisst, den ganzen Spaßfaktor, den wir am Set hatten, natürlich auch Fabrizio. Und ich habe den geregelten Tagesablauf vermisst, weil ich ja unter der Woche doch recht viel Zeit hatte.“ Er und Fabrizio-Darsteller Alfio De Benedictis waren sehr gut befreundet, welcher im vergangenen Jahr ebenfalls verstorben ist.

So kam Falko Ochsenknecht zu „Berlin – Tag & Nacht“

Falko Ochsenknecht hat gegenüber KUKKSI auch verraten, wie er eigentlich zu „Berlin – Tag & Nacht“ gekommen ist: „Ich hatte ein Casting bei Filmpool. Meine erste Rolle war bei ‚Niedrig & Kuhnt‘, danach bin ich bei ‚X-Diaries‘ gelandet. Später kam von der Produktionsfirma ein Anruf, dass ein neues Format in Berlin geplant ist und ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, dort mitzumachen. Ich habe zugesagt und so kam dann eins zum anderen.“ Zwischenzeitlich hat Falko Ochsenknecht das Buch „Mobbing, Ruhm und treue Hunde“ veröffentlicht und mehrere Songs herausgebracht – unter anderem trat er auch auf Mallorca auf.