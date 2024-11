„Es war sehr emotional“: Youtuberin Rosanna Pansino raucht ihren toten Vater

YouTuberin Rosanna Pansino fühlt sich endlich bereit, über den Tod ihres Vaters zu reden. Die 39-Jährige hat auch über seinen letzten Wunsch gesprochen – und zwar Marihuana aus seiner Asche zu rauchen.

Der Vater von Rosanna Pansino ist vor fünf Jahren an Leukämie verstorben. In der ersten Folge ihres Podcasts „Rodiculous“ zündet sich die YouTuberin einen Joint an und geht damit aufs Ganze. Dann plaudert die 39-Jährige aus, was es damit auf sich hat.

Rosanna Pansino raucht in einem Joint die Asche ihres Vaters

Ihr Vater hatte einen letzten ungewöhnlichen Wunsch. Dieser hätte sie darum gebeten, dass sie „seine Asche nimmt, sie mit etwas Erde mischt, eine Marihuanapflanze anbaut und sie raucht“. In einem Instagram-Beitrag schreibt Rosanna Pansino: „Wir haben meinen Vater vor fünf Jahren an Leukämie verloren. Sein letzter Wunsch war es, als Cannabis-Pflanze geraucht zu werden“.

Die YouTuberin, die mit ihrer Backshow „Nerdy Nummies“ bekannt wurde, erzählt auch über die Reaktion ihrer Mutter: „Sie dachte, das sei irgendwie hippiemäßig und die Leute würden uns verurteilen. Aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun, was mein Vater wollte, und ihn so zu ehren, wie er es wollte.“

Ihre Mutter dachte zunächst, dass man vorverurteilt wird. Die Reaktionen der Fans fiel jedoch vorwiegend positiv aus. „Ich liebe diese Idee und die Ehrlichkeit. Dein Vater war eine Legende“, meint eine Userin. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Papa Pizza wirkte in deinen Videos wie der niedlichste und beste Vater der Welt.“

In Videos bei Instagram ist zu sehen, wie sie die Asche unter die Erde mischt und die Pflanzen einsetzt. „Es war sehr emotional und besonders, und ich bin froh, dass wir diese Erinnerungen haben, wie wir Papa zusammen ehren. Wenn Papa das sehen könnte, würde er sich riesig darüber freuen“, erzählt Rosanna Pansino. Erst kürzlich habe sie die Pflanzen geerntet. In einem Clip ist zu sehen, wie sie einen der Joints mit dem selbst angebauten Marihuana raucht.