„Let’s Dance“ 2025: Leyla Lahouar tanzt für ihren toten Papa – doch von der Jury hagelt es Kritik

Mit dem Slowfox in der dritten Show von „Let’s Dance“ wollte Leyla Lahouar überzeugen. Die Reality-Bekanntheit tanzte in der Show für ihren toten Papa – doch von der Jury hagelte es Kritik.

Leyla Lahouar musste ihren ersten Standardtanz bei „Let’s Dance“ tanzen. Die Stars kämpfen um den Titel „Dancing Star 2025“ – jedoch mussten einige Promis harsche Kritik von der Jury einstecken.

„Ich glaub’, mein Papa wäre so unendlich stolz auf mich“

Für Leyla Lahouar war die dritte Show besonders emotional. Denn der TV-Star tanzte für ihren toten Papa. „Ich glaub’, mein Papa wäre so unendlich stolz auf mich, dass ich jetzt bei ‘Let’s Dance’ bin und dass ich wirklich mein Bestes gebe. Und irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen dadurch ihm auch näher bin und in seine Fußstapfen so trete und das ist einfach ein richtig schönes Gefühl“, sagt Leyla Lahouar. Im Interview vor der Show sagt sie zu RTL: „Mein Papa lebt leider nicht mehr, der ist 2018 gestorben.“

„Er hatte überall blaue Flecken am Körper und der Kiefer war gebrochen“

Schon damals sprach Leyla Lahouar über den Tod ihres Vaters. Dieser wurde tot aufgefunden. „Mein Papa ist gestorben, bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, wie das war. Der hat in Tunesien gelebt, und irgendwann habe ich eine WhatsApp bekommen“, schilderte die „Let’s Dance“-Kandidatin im Jahr 2024 im Podcast „Venus Club“. Dann geht sie auch weiter um die Todesumstände ein: „Er wurde dort gefunden, erhängt. […] Er hatte überall blaue Flecken am Körper und der Kiefer war gebrochen. Die ganze Familie geht davon aus, dass es Mord war.“

Von der Jury hagelte es bei „Let’s Dance“ harsche Kritik

Gemeinsam mit Sergiu Maruster gab Leyla Lahouar ihr Bestes, um bei den Zuschauern und der Jury zu punkten. Doch der Slowfox kam bei den Juroren überhaupt nicht gut an und wurde heftig kritisiert. „Das war viel zu wenig“, sagt Joachim Llambi. Und auch Motsi Mabuse und Jorge González waren von der Performance nicht begeistert.

Leyla Lahouar und Sergiu Maruster mussten sich demnach mit nur elf Punkten zufriedengeben. Die Kritik hat sich die Freundin von Mike Heiter sehr zu Herzen genommen, denn nach der Punktevergabe kullerten einigen Tränen bei der Kandidatin. Und dann ist sie tatsächlich auch bei „Let’s Dance“ ausgeschieden.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.