Es ist „endgültig“: Liebes-Aus bei Walentina Doronina und Can Kaplan!

Zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan kriselte es schon länger. Die beiden haben versucht, ihre Liebe zu retten. Nun hat der „Sommerhaus“-Fluch zugeschlagen: Die beiden haben sich getrennt.

Seit April ist das Instagram-Konto von Can Kaplan nicht mehr aufzufinden – seitdem gab es Spekulationen um eine mögliche Trennung. Denn im „Sommerhaus der Stars“ machte Walentina Doronina deutlich, dass ihr Freund sein Instagram-Profil löschen müsse, wenn sie sich trennen sollten.

Anfang des Jahres entfolgte sie ihren Partner im Netz und hat gemeinsame Pärchenbilder gelöscht. „Wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich unserer Zukunft. Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen“, schrieb Walentina Doronina damals in einer Instagram-Story.

Die beiden gaben zu, dass es zwischen den beiden kriselte. „Wir haben gerade so eine Art Pause […] Es ist einfach einiges vorgefallen und auch vertrauenstechnisch ist da einiges, was einfach noch geklärt werden muss“, sagte Can Kaplan damals im Interview mit RTL. Auch Walentina Doronina äußerte sich damals dazu: „Es gab in den letzten Monaten kein Uns mehr, sondern nur Can und seine Arbeit. Zeit zu zweit gab es kaum. Vertrauensmissbräuche kommen auch noch hinzu.“

„Ich habe mich endgültig von Can getrennt“

Nun ist es wohl endgültig aus! Walentina Doronina verkündete die Trennung bei Instagram. „Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war lange überfällig!“, teilt die Reality-TV-Darstellerin mit. Gegen ihren Ex erhebt sie dann noch schwere Vorwürfe: „Ohne meine Erlaubnis in meine Wohnung einbrechen und und und…!“ Was genau sich der einstige „Fame Fighting“-Teilnehmer noch zu Schulden hat kommen lassen, führt die 24-Jährige jedoch nicht weiter aus.

„Ich werde dich nicht mehr schützen!“

Dann macht sie ihm noch eine knallharte Ansage: „Ich werde dich nicht mehr schützen!“ Walentina Doronina ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ob sie bald komplett auspacken wird? Das letzte Wort ist bei dem Trennungs-Drama wohl sicher noch nicht gesprochen.