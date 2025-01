„Mama, lass mich zurück“: Ex-Kinderstar Rory Sykes (32) stirbt im Flammen-Inferno von Los Angeles!

Es ist eine unglaubliche Familientragödie: Der ehemalige Kinderstar Rory Callum Sykes ist bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles in seinem Haus in Malibu verbrannt.

Bekannt wurde Rory Callum Sykes durch die Show „Kiddy Kapers“ in den 90er Jahren. Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben schon mehrere Todesopfer gefordert. Nach offiziellen Angaben haben bereits 16 Personen ihr Leben in den Bränden verloren. Auch der einstige Kinderstar verbrannte in seinem Anwesen.

„Mein Herz ist gebrochen. Ich konnte ihn nicht mehr retten“

Seine Mutter hat eine emotionale Botschaft im Netz geteilt. „Mein Herz ist gebrochen. Ich konnte ihn nicht mehr retten“, schrieb die Autorin Shelley Sykes in den sozialen Netzwerken, welche ebenfalls auf dem Anwesen lebt. Das Feuer habe sich durch Funken entzündet – die 62-Jährige versuchte noch, die Flammen mit einem Schlauch zu löschen. Das Wasser war jedoch abgeschaltet. Und der Notruf war zu überlastet und funktionierte nicht mehr.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx — Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025

„Er sagte: ‚Mama, lass mich zurück‘, aber welche Mutter könnte ihr Kind zurücklassen? Ich habe noch versucht ihn herauszuziehen, aber mit meinem gebrochenen Arm habe ich es nicht geschafft“, so Shelley Sykes. In ihrer Panik fuhr sie mit dem Auto los, um Hilfe zu holen. Als sie dann jedoch mit Feuerwehrleuten zu dem Anwesen zurückkehrte, war das Gebäude völlig abgebrannt.

Rory Sykes litt seit seiner Geburt an Zerebralparese und konnte nicht sehen . es handelt sich dabei um eine Fehlbildung im Gehirn. „Er hat mit Operationen und Therapien so viel überwunden, um wenigstens einen Teil seines Augenlichts wiederzuerlangen und laufen zu lernen. Trotz der Schmerzen war er begeistert davon, mit mir die Welt von Afrika bis in die Antarktis zu bereisen“, schrieb seine Mutter auf der Plattform X. Laut den Einsatzkräften verstarb ihr Sohn offenbar an einer Rauchvergiftung. Das Haus gleicht einer Ruine – seine Leiche wurde darin noch nicht gefunden.