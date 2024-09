Endlich enthüllt: So sieht Stefan Raab heute aus!

Nach fast zehn Jahren war es endlich so weit – bei „Der Clark Final Fight“ hat sich Stefan Raab erstmals wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen. Von zahlreichen Pyro-Effekten begleitet marschierte der Entertainer in die Halle. Und dann zeigte er sich, wie er heute wirklich aussieht.

Kurz danach legte er eine Gesangseinlage ein. Stefan Raab hat sich auf den bevorstehenden Boxkampf gegen Regina Halmich offenbar mit zahlreichen Trainingseinheiten vorbereitet: Der Entertainer sieht total durchtrainiert aus. Der ehemalige „TV total“-Moderator präsentierte einen Waschbrettbauch.

Stefan Raab ist gut durchtrainiert

Auch das Moderations-Duo Elton und Laura Wontorra betonten zuvor, dass sie nicht genau wissen, wie Stefan Raab aussieht. Das Studio betrat er zunächst ganz in weißen Klamotten. Die Verkleidung diente offenbar dazu, um ein längeres Geheimnis um sein Äußeres zu machen. Nachdem er seine Klamotten abgelegt hat, zeigte sich, wie durchtrainiert er wirklich war – auch ein Sixpack war zu erkennen.

Nach seiner Niederlage 2007 wünschte sich der Entertainer nach 17 Jahren eine Revanche – und nutzte die Gelegenheit für ein TV-Comeback. Auch zahlreiche Fans beim Kurznachrichtendienst X zeigten sich begeistert. „Er ist tatsächlich da. Was machen wir denn jetzt?“ oder „Er liebt es so sehr, wieder da zu sein. Das merkt man so sehr“ schreiben die Fans.

Nachdem er sich im Jahr 2015 vom TV-Geschäft verabschiedete und man ihn seitdem nicht in der Öffentlichkeit sah, meldete er sich im März 2024 überraschend bei Instagram zurück. Und dann kündigte er das TV-Ereignis des Jahres an – ein dritter und letzter Fight gegen Regina Halmich. Die Tickets für die Arena in Düsseldorf waren sofort ausverkauft. Seitdem postete Stefan Raab immer wieder Videos bei Instagram – wirklich gezeigt hat er sich aber eher selten. Denn bis zum Boxkampf sollte geheim bleiben, wie er wirklich aussieht.