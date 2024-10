Ein Überblick: Auf welchen TV-Sendern die US-Wahl übertragen wird

An der Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November 2024 führt auch im deutschen TV-Programm kein Weg vorbei. Auf welchen Sendern und um welche Uhrzeit wird die Wahl übertragen?

Am 5. November findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Das Duell zwischen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und dem Ex-Präsidenten und Republikaner Donald Trump nimmt auch im deutschen Fernsehen viel Zeit ein. Nach deutscher Zeit wird am 6. November erst in den Morgenstunden mit Ergebnissen zu rechnen sein. Die meisten Sender steigen schon am 5. November um Mitternacht in die Berichterstattung ein.

Sondersendungen am 5. November 2024

ARD

22.15 Uhr: „Tagesthemen live aus Washington“

ZDF

20.15 Uhr: „ZDF spezial: Amerika wählt – Harris oder Trump?“

21 Uhr: „Harris gegen Trump – Amerika hat die Wahl“

21.45 Uhr: „Heute Journal live aus Washington“

Welt

18 Uhr: „Die Welt am Abend US-Wahl Spezial“

22 Uhr: „US-Wahl Spezial Live: Trump vs. Harris – Das Duell“

US-Wahl am 6. November 2024

In der Nacht zum 6. November 2024 wird es ernst – dann steigen die meisten TV-Sender in die Berichterstattung ein und übertragen die US-Wahl beinahe die ganze Nacht. Aufgrund der Zeitverschiebung wird erst in den Morgenstunden deutscher Zeit ein Ergebnis feststehen.

ARD

1 Uhr: „Harris gegen Trump: US-Wahl live“

20.15 Uhr: „Brennpunkt: Amerika hat gewählt“

21 Uhr: „Maischberger“

ZDF

0.30 Uhr: „Die Nacht der Entscheidung“

19.25 Uhr: „ZDF spezial: Amerika hat gewählt“

22.15 Uhr: „auslandsjournal spezial: Die Welt blickt auf Amerika“

RTL

0.35 Uhr: „Nachtjournal Spezial: Countdown zur US-Wahl“

1 Uhr: „Live: Kampf ums Weiße Haus“

SAT.1

0 Uhr: „Newstime Spezial: Kampf ums Weiße Haus“

20.10 Uhr: „Newstime Spezial: Amerika hat gewählt“

ProSieben

0 Uhr: „Newstime Spezial: Kampf ums Weiße Haus“

Welt

0.30 Uhr: „US-Wahl Spezial live: Trump vs. Harris – Das Duell“

20.15 Uhr: „Welt-Live: Amerika hat gewählt“

n-tv

1 Uhr: „Live: Kampf ums Weiße Haus“

Phoenix

0.45 Uhr: „phoenix vor Ort: US-Wahl 2024“

8 Uhr: „phoenix vor Ort: US-Wahl 2024“

19.15 Uhr: „Zwischen Trump und Harris“

Die US-Wahl auch im Livestream

Die Wahlsendungen lassen sich nicht nur im Fernsehen, sondern auch online im Livestream anschauen. Sowohl in den Mediatheken von ARD sowie ZDF und bei RTL+ (RTL und n-tv) und Joyn (ProSieben, SAT.1, Welt) wird die US-Wahl übertragen. Zudem sind in den jeweiligen Mediatheken auch zahlreiche Dokus zur US-Wahl verfügbar.