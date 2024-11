KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Amerika wählt – aktuelle Entwicklungen im Überblick

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Amerika hat die Wahl – die wichtigsten Ereignisse im Überblick

North Carolina: Erster Swing State geht an Donald Trump

Wichtiger Erfolg für die Republikaner: Die 16 Wahlmänner aus North Carolina gehen an Donald Trump. Damit sind die Aussichten von Kamala Harris momentan nicht besonders gut. Peter Rough, Top-Berater der Republikaner, zeigt sich gegenüber der Bild-Zeitung optimistisch: „Abwarten. Es steht sehr gut für Trump, aber es wäre noch zu voreilig zu sagen, die Sache sei gelaufen.“ Die Entscheidung im wohl wahlentscheidenden Swing State Pennsylvania naht. Zum Live-Ticker geht es HIER.

Russland soll hinter Bombendrohungen in US-Wahllokalen in Georgia stecken

Die ganze Welt wartet gespannt auf das Wahlergebnis in den USA. Auch in Russland verfolgt man den Wahltag sehr genau. Dass sich Kreml-Chef Wladimir Putin ein Sieg von Donald Trump wünscht, ist ein offenes Geheimnis. Die US-Behörden werfen Russland immer wieder eine Einmischung in die US-Wahl vor. Am Wahltag gab es Bombendrohungen auf einige Wahllokale in Georgia. Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, bestätigt die Bombendrohungen und sagt: „Wir haben die Quelle identifiziert, und sie kam aus Russland.“ Und weiter: „Wir haben einige Drohungen erhalten, die russischen Ursprungs sind. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll – wir glauben nicht, dass sie glaubwürdig sind, aber im Interesse der öffentlichen Sicherheit überprüfen wir das immer, und wir werden weiterhin sehr verantwortungsvoll sein, wenn wir von solchen Dingen hören.“

ARD-Moderator verwechselt Donald Trump mit Donald Duck

ARD-Moderator Ingo Zamperoni sendet zur US-Wahl live vor dem Weißen Haus. Dann rutscht dem Korrespondenten ein falscher Name raus. Er fragt die Politikwissenschaftlerin Liana Fix nach Donald Duck – der berühmten Comic-Ente aus Entenhausen. „Wir haben’s gerade gehört: Donald Duck …Trump würde eine Wahlniederlage vermutlich nicht akzeptieren, aber was passiert dann, was wird dann befürchtet?“, fragt Ingo Zamperoni. Selbst bemerkt er den Fehler schnell und korrigiert sich. Nicht das erste Mal gab es die Verwechslung. Im Jahr 2023 wurde Donald Trump von seinem Herausforderer Chris Christie mit der berühmten Ente verglichen.