Eigelb: Gelb bis orange – das sagt die Farbe aus

Das Gelbe vom Ei ist nicht immer gleich: Manchmal hell, manchmal rötlich-gelb oder orange. Aber was sagt die Farbe des Eigelbs eigentlich aus?

Eier gehören für die meisten zum täglichen Leben dazu – besonders zum Frühstück. Ob Rührei, ein gekochtes Ei oder Spiegelei – Eier kann man vielfältig einsetzen. Besonders beim Spiegelei ist das Eigelb gut sichtbar – und das kann farblich manchmal unterschiedlich ausfallen. Am Eigelb erkennt man, ob das Ei von glücklichen Hühnern stammt.

Eigelb stellt man sich in der Regel goldgelb bis orange vor – dann wundert man sich, wenn die Färbung viel heller oder sogar ins rötliche ausfällt. Es sagt jedoch nicht aus, wie gut oder gesund das Ei ist. Sondern vielmehr, was das Huhn eigentlich gefressen hat. Der Eidotter eines gesunden, glücklichen Huhns ist eher orange-gelb.

Wenn sich das Huhn vom frischen Grünfutter ernährt hat, sorgt das enthaltene Betacarotin nämlich für die Orangefärbung. Doch Vorsicht: Hühnerbauern verfüttern Farbstoffe an ihre Hühner, um so eine tieforange Dotterfarbe zu erreichen. Da viele Verbraucher eine kräftige Farbe des Eigelbs bevorzugen, kann der Erzeuger mit geeigneten Zusatzstoffen „nachhelfen“. Solche Futterzusatzstoffe sind bei Bio-Eiern jedoch streng verboten, wie merkur.de schreibt.

Eier mit einem gelben Dotter stammen von Hühnern mit einer ausgewogenen Ernährung

Ist der Dotter gelb, stammt das Ei womöglich von freilaufenden Hühnern. Die gelbe Farbe, das Karotinoid, steckt beispielsweise in Mais, Karotten oder grünem Futter. Je mehr das Huhn davon zu sich genommen hat, umso mehr nimmt die Färbung des Dotters zu. Ein gelbes Eigelb ist ein Indikator für eine gute Ernährung der Henne. Eier mit einem gelben Dotter sind ein Indiz dafür, dass das Huhn eine geringere Menge an natürlichen Farbstoffen und Antioxidantien enthält.

Wenn man also Eier mit einem gelb-orangen Dotter kauft, kann man davon ausgehen, dass das Huhn eine ausgewogene Ernährung erhält. Eine Henne, die ausschließlich mit Mais und Soja gefüttert wird, wird Eier mit dunkleren Eigelben produzieren, als eine Henne, die sich von grünem Futter ernährt. Ein dunkles Eigelb kann außerdem ein Anzeichen für eine längere Lagerzeit sein.

Je nach Jahreszeit kann die Dotterfarbe schwanken

Je nach Jahreszeit schwankt die Farbe des Eigelbs – denn im Winter, wenn die Hühner an der frischen Luft kaum Gras fressen können, ist der Dotter deutlich heller. Denn dann fehlt das im Gras enthaltene Carotin. Doch die Färbung sagt nichts über den Gesundheitswert aus: Ein besonders gelber oder orangefarbener Dotter ist also nicht gesünder. „Ein besonders gelber oder orangefarbener Dotter ist also nicht gesünder als ein blasser“, erklärt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BL).

Quellen: Eigene Recherche, landwirtschaft.de, t-online, web.de