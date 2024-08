DSDS 2024: RTL gibt Starttermin bekannt!

Lange mussten die Fans auf die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ warten. Die Castingshow flimmert erstmals wieder im Herbst über die Bildschirme – nun hat RTL den genauen Sendetermin bekanntgegeben.

Eigentlich lief „Deutschland sucht den Superstar“ meist zu Beginn des Jahres. Aufgrund des Comebacks von „Das Supertalent“ mussten die DSDS-Fans diesmal länger warten. Doch jetzt hat RTL den Starttermin offiziell bekanntgegeben. Insgesamt ist die Staffel etwas kürzer – diese umfasst nämlich nur 15 Folgen. Außerdem neu in der Staffel: Erstmals wird es keine Altersgrenze mehr geben.

DSDS läuft ab dem 18. September bei RTL

DSDS kehrt erstmalig im September zurück! RTL geht erneut auf die spannende Suche nach „Deutschlands Superstar“. Ausgestrahlt werden die insgesamt 15 neuen Folgen, inklusive eines großen Live-Finales in Köln, ab dem 18. September 2024, immer mittwochs und samstags bei RTL. Ebenfalls neu: Die erste Ausgabe ist auf RTL+ bereits eine Woche im Vorfeld abrufbar. Die nächsten Episoden werden danach jeweils parallel zur linearen Ausstrahlung bei RTL exklusiv vorab auf RTL+ zur Verfügung gestellt.

Freizeitpark dient als Drehkulisse

Zum ersten Mal dient ein Freizeitpark als eindrucksvolle Kulisse: Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und aufregenden Achterbahnen ist der Europa-Park in Rust die perfekte Bühne, um die Castings spektakulär in Szene zu setzen. Außerdem ist in der 21. Staffel zur Freude der Jury die Altersgrenze gefallen: Alle ab 16 Jahren dürfen mitmachen. Der älteste Kandidat ist 92 Jahre alt! Für diese Staffel gab es über 10.000 Bewerberinnen und Bewerber und knapp die Hälfte war über 30 Jahre alt.

Auslandsrecall findet auf Kreta statt

Mit ihren goldenen CDs sichern Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana vier Castingkandidatinnen und -kandidaten das Direktticket in den Stadionrecall auf Schalke. In beeindruckender Kulisse kämpfen die Kandidaten hier um den Einzug in den Auslandsrecall, der dieses Mal in verschiedenen traumhaften Locations auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta stattfindet.