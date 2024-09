DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im zweiten Casting

Der nächste wilde Castings-Ritt im Europa-Park Rust steht in den Startlöchern: Welche hoffnungsvollen Gesangstalente überzeugen die strenge DSDS-Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana und ergattern den begehrten Recall Zettel? Dabei wandelt Kandidat Tarkan (30) als „Tarkares“ auf den Spuren der DSDS-Legende Menderes und der 81-jährige Manfred zaubert der Jury ein respektvolles Lächeln ins Gesicht.

„Ich lass mich doch hier nicht verarschen!“, zeigt Jurymitglied Loredana derweil Nerven, als die Urteilsfindung bei einem Kandidaten aus ihrer Sicht in die falsche Richtung läuft – gibt es da etwa Beef am Jurypult? Zu allem Überfluss wird ein Fankontakt von Jury-Chef Dieter Bohlen am Rande des Sets zu einer blutigen Angelegenheit: „Ich hatte vor kurzem eine Blutvergiftung, ich brauch das nicht nochmal!“, eilt er schnell zum Sanitäter.

Das sind die Kandidaten im zweiten Casting

Tarkan Simsek (30) aus Jestetten

Songs Jurycasting: „Poker Face” von Lady Gaga und „Midnight Lady” von Chris Norman

„Tarkan is back!“ stürzt sich der 30-jährige „Wiederholungstäter“ nach der verspassten Chance im Jahr 2023 nochmal ins DSDS-Casting-Abenteuer. Wie immer sehr von sich überzeugt, möchte Tarkan nun besonders Dieter Bohlen auf seine Seite ziehen, der ihm beim letztjährigen Casting eine eindeutige Absage erteilt hatte. Wird ihm die Ähnlichkeit zur DSDS-Kandidatenlegende Menderes in Sachen Hartnäckigkeit und sein modisches Outfit weiterhelfen? Tarkan alias „Tarkares“ gibt alles – doch als das Urteil gefällt werden soll, verlässt Loredana das Jury-Pult. Was hat sie zu ihrer Emotion bewogen? Die Diskussion mit der Jury um das Weiterkommen in die nächste Runde ist eröffnet!

Manfred Burckard (81) aus Krefeld

Song Jurycasting: „Cara mia” von Ja Jay & The Americans und „Can You Feel The Love Tonight” von Elton John

„Je oller, je doller!“ – Manfred alias „Manny“ gehört mit seinen 81 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen! Zusammen mit seiner geliebten Frau Anneliese tritt der Musikliebhaber in seiner Heimat als das „Pan-Duo“ auf. Mit Mannys Gitarrenbegleitung singen sie alte Lieder, sind sehr gefragt und das ganze Jahr über gebucht – sogar im Ausland! „Wir haben 300 Lieder und mittlerweile kennt uns jedes Altersheim“, gibt Manny zu Protokoll. Der fehlenden Altersgrenze bei DSDS sei Dank, will Manny nun auch die Jury von seiner jahrzehntelangen Auftritts-Erfahrung überzeugen und beim Casting abliefern. Und dann ist sein Song von Elton John auch noch der Song, der Pietro Lombardi damals ins DSDS-Finale brachte. Ein gutes Omen?

Elizabeth Saunders (26) aus München

Song Jurycasting: „If I Ain’t Got You” von Alicia Keys

„Musik ist, wofür ich lebe!“ sagt Elizabeth, die in Simbabwe geboren wurde und mittlerweile in Deutschland lebt. Die Innenarchitektin hat bereits Straßenmusik in Berlin gemacht und hatte kleinere Auftritte mit ihrer Band. Sie schreibt eigene Songs und möchte dieses Jahr ein Album veröffentlichen. Neben der Musik liebt sie die Malerei und hatte mit ihren Bildern schon Einzelausstellungen in Oberfranken. Auch als Schauspielerin auf der Theaterbühne fühlt sie sich wohl, aber nichts kommt an ihre Leidenschaft für die Musik ran. Mit Gitarre und sinnlicher Stimme will sie nun auch bei DSDS alle in ihren Bann ziehen.

Abdessalem Mohamed Zouaghi (54) aus Freiburg

Songs Jurycasting: „DSDS“, „Ananas“ und „Baby Baby (Komm zurück)“, alles Eigenkompositionen

Abdessalem ist seiner Meinung nach ein waschechter Social Media-Star: Egal ob auf YouTube, TikTok, Instagram oder Twitch – der 54-Jährige unterhält seine zahlreichen Fans auf seine Channels. „Ich bin ein Tiger“ behauptet er von sich, macht seit vier Jahren Musik und hat bei DSDS nun einiges vor. Sein Motto: „Ich bin geboren für die Bühne, verdammter Fuck!“ Mit drei eigenen Songs stellt er sich selbstbewusst vor die Jury und präsentiert seinen ganz eigenen Gesangs-Style mit Ohrwurm-Potential.

Maike Schmidt (28) aus Köln

Song Jurycasting: “TEXAS HOLD ‘EM” von Beyoncé

Maike hat einen Neuanfang gewagt. Sie kündigte ihren 9to5-Job und verdient heute unter anderem als Content Creatorin und „Food Influencerin“ sowie als Fitnesstrainerin ihren Lebensunterhalt. Ihrer Wahlheimat Köln will sie schon bald den Rücken kehren, denn sie hat einen Plan: Nach Thailand reisen und erst einmal Handy-Detoxing machen! Maike ist ein großer DSDS-Fan – speziell Pietro Lombardi und Daniel Küblböck haben es ihr angetan – und hält an ihrem Superstar-Traum fest. Ihr Lebensmotto „Einfach machen!“ trägt sie als Tattoo am Körper und sie glaubt fest daran, dass alles so kommen wird, wie es soll. So soll das Schicksal sie nun auch in die nächste DSDS-Runde hieven!

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen

Songs Jurycasting: “Wir leben laut“ von Beatrice Egli und „Never Enough“ von Loren Allred

Christian lebt in der Nähe von München, ist Teamleiter im Verkauf und leidenschaftlicher Sänger. Schon seit seiner Kindheit hat er Erfahrungen auf kleinen Bühnen gesammelt und besitzt eine außergewöhnlich hohe Stimme, da er nie in den Stimmbruch kam. Doch sein Umfeld mag ihn so, wie er ist! Als Schlager-Fachmann ist Christian großer Fan von Beatrice Egli und kann sich gut mit ihr identifizieren. Dennoch möchte er bei DSDS sein breites musikalisches Spektrum auf die Bühne bringen – mit hoher Stimme und tiefem Glauben an sich selbst: „An mir ist alles echt. Ich möchte anderen Mut machen, an sich zu glauben!“

Lea Rammel (24) aus Leiblfing

Songs Jurycasting: „Hässlich“ von AYLIVA und „Verlierer“ von LUNA

Lea ist eine selbstbewusste junge Frau, hat Ausbildungen bei der Polizei und Kosmetikbranche hinter sich und arbeitet nun im pädagogischen Bereich mit Kindern. Sie liebt Shopping und Styling, sieht sich selbst als „Glamour Girl“ und möchte eigentlich in der Großstadt leben, denn sie fühlt sich auf dem Land eingeengt. Womit Lea im Casting punkten will: „Ich überzeuge die Jury mit meiner Optik, mit meinem Gesang natürlich auch. Die Frage ist eher, mit was überzeuge ich nicht?“ Ihr Auftritt auf der DSDS-Bühne wird die Antwort geben!

Ian Jules (27) aus Klagenfurt (Österreich)

Song Jurycasting: „Easy“ von Cro

Ian ist ein kunterbunter Vogel: Ein Instagram-Influencer, der früher als Altenpfleger tätig war, kommt aus Österreich und ist dort sehr bekannt für seinen bunten Stil und seine positive Ausstrahlung. „Ich wollte immer ein Regenbogen sein, weil ich durch stereotypische Umfelder den Leuten Mut zusprechen will.“ Er ist am ganzen Körper tätowiert und sieht sich als Gesamtkunstwerk. Sein neuestes Werk, das auf seinem Bein verewigt wurde: Ein großes „DSDS 2024“ Tattoo! Sein Lieblingstätowierer: Sein eigener Vater! Mit seiner auffälligen Garderobe und dem Wunsch nach einer offeneren und toleranteren Welt, glaubt Ian, dass Loredana seinen Stil feiern wird und geht frei nach seinem Lebensmotto „No pain, no gain“ mutig in die Jury-Castings.

Nico D‘Anna (19) aus Hechingen

Song Jurycasting: „Another Love“ von Tom Odell

Der junge Nico ist Auszubildender zum Produktionsmechaniker und spielt sehr gerne Golf. Erst ein ernster Schicksalsschlag hat ihn dazu gebracht, seine Gefühle für die Musik entdecken, die ihm hilft, auch mit schweren Emotionen umzugehen: Sein Vater hatte einen schweren Motorradunfall, lag drei Wochen im Koma, war in einer lebensgefährlichen Situation und brauchte dringend eine neue Leber. Sohn Nico zögerte keine Sekunde und meldete sich für eine Organspende. Er ist sich sicher: „Mein Vater hat mir die Kraft gegeben, zu singen. Die Zeit war so schlimm, dass ich ihn jetzt glücklich machen will.“

Maria Genevieve Jourdain (19) aus Dinslaken

Song Jurycasting: „When We Were Young” von Adele

Maria macht eine Schauspielausbildung, ist Mitglied einer Band und strebt an, auf der Bühne eine Mischung aus Balladen und Pop zu präsentieren. Als Maria das erste Mal ihren Gesang als Aufnahme gehört hat, war sie noch erschrocken – aber jetzt mag sie ihre Stimme sehr. Wird die Jury auch überzeugt sein? Ihr Markenzeichen sind ihre pinken Haare und ihr Glückshase Gabriel, den sie natürlich mit zum DSDS-Casting bringt.

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Song Jurycasting: „Illumina“ (Eigenkomposition)

Anne ist eine ganz besondere Zahnärztin und behandelt Kinder in ihrer „Märchenpraxis“ verkleidet als Prinzessin Elsa, während ihre Helferinnen als Micky Mäuse auftreten. „Ich wollte einen Ort schaffen, der für Kinder entspannt ist“, ist Anne stolz auf ihr innovatives Geschäftsmodell für ihre kleinen Patienten. Bereits in jungen Jahren hatte Anne schon einen Plattenvertrag und veröffentlicht seitdem eigene Songs, die sie als „Tagebuchmusik“ beschreibt. „In der Praxis kann ich 20 Kinder zum Lächeln bringen, auf der Bühne Tausende“, will Anne nun bei DSDS mit einem eigenen Song durchstarten und so auch ihren schlimmsten Schicksalsschlag verarbeiten: Den Krebstod ihres Lebenspartners, mit dem sie eigentlich gemeinsam bei DSDS teilnehmen wollte…

Roelle Cokcanol (19) aus Bocholt

Song Jurycasting: „Back To Black” von Amy Winehouse

Die extrovertierte 19-Jährige aus Bocholt hat sich eine Künstleridentität zugelegt und möchte durch ihre Kunst Menschlichkeit darstellen. Dazu verbindet sie Elemente aus Natur, Religion und Spiritualität. „Ich weiß, dass ich besser bin als das, was es bereits gibt, und bin all das, was immer da ist, wenn was neues kommt“, kennt ihr Selbstbewusstsein keine Grenzen! Roelle ist auf der Suche nach einer neuen Orientierung und betrachtet die Teilnahme bei DSDS als potenzielles Sprungbrett. Mit ihrer russisch-türkischen Herkunft glaubt sie an ihre Stimmen-Power und möchte sich Jury und Publikum möglichst authentisch präsentieren.

Auch diese Kandidaten sind dabei

Antonia Rotter (24) aus Berlin , Song Jurycasting: „Du Du Du“ von Beatrice Egli

, Song Jurycasting: „Du Du Du“ von Beatrice Egli Tön Staubli (20) aus Grafstal , Song Jurycasting: „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars

, Song Jurycasting: „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars Catalina Markus (30) aus Herne , Song Jurycasting: “I Want To Break Free” von Queen

, Song Jurycasting: “I Want To Break Free” von Queen Kathrin Ghosh (50) aus Hamburg , Song Jurycasting „Liebeskummer lohnt sich nicht” von Siw Malmkvist

, Song Jurycasting „Liebeskummer lohnt sich nicht” von Siw Malmkvist Maria Hennig (57) aus Hamburg , Song Jurycasting “One Moment In Time” von Whitney Houston

, Song Jurycasting “One Moment In Time” von Whitney Houston Monika Schröder (66) aus Rinteln , Song Jurycasting: „Aufrecht geh’n” von Mary Roos

, Song Jurycasting: „Aufrecht geh’n” von Mary Roos Xinye Tan (34) aus Berlin , Song Jurycasting: Medley aus „Livin‘ la Vida Loca” / „Criminal” / „Gangsta’s Paradise”) von Ricky Martin / Britney Spears / Coolio

, Song Jurycasting: Medley aus „Livin‘ la Vida Loca” / „Criminal” / „Gangsta’s Paradise”) von Ricky Martin / Britney Spears / Coolio Berni Wertler (40) aus Wien, Song Jurycasting: „Mandy“ von Barry Manilow

RTL zeigt die nächste Folge von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist bei RTL+ bereits abrufbar.