DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im vierten Casting

Es geht sportlich los in der vierten Folge von DSDS: Kaum hat sich die Jury warmgelaufen, ist auch schon volle musikalische Deckung angesagt, denn eine vierfache Boxweltmeisterin betritt den Casting-Ring – und trägt dabei ihren über 100 Kilo schweren Ehemann auf Händen!

Das hat sich die hübsche Kandidatin Vanessa (33) wohl zu Herzen genommen, hat sie neben ihrer Hundeliebe wohl auch einen intensiven Blick auf Kandidat Adrian aus Folge 1 geworfen. Bahnt sich da etwa eine DSDS-Lovestory an?

Echten Kampfeswillen beweisen unter anderem auch Kandidat Calogero (39) und der „singende Busfahrer“ Roger (48) – beide hatten in der Vergangenheit einen schweren Schicksalsschlag zu verdauen und fanden durch die Musik neues Lebensglück. Da kommt der Auftritt beim DSDS-Casting gerade Recht, um die Glücksgefühle noch zu steigern!

Doch das ist noch längst nicht alles: Eine bekannte DSDS-Legende und „Sieger der Herzen“ hat sich auf den Weg gemacht, der Jury einen Besuch abzustatten und eine Kostprobe seines Könnens abzuliefern. Besonders Dieter Bohlen scheint hocherfreut und legt beim Kostümwechsel direkt mal Hand an.

Und was haben der ehemalige Teilnehmer einer TV-Datingshow sowie der bunte Bühnenpartner von Drag-Queen Olivia Jones zu bieten? Die Antworten liegen auf der Casting-Bühne und stimmungsvolle Performances sind garantiert!

Diese Kandidaten sind im vierten Casting dabei

Alicia Winter (36) und Andreas Winter (31) aus Buchholz

Songs Jurycasting: „Elefant” von Luxusproblem und „Bierbauch” von Andi schiebt anders

Das Team Winter, bestehend aus Andi und Alicia, sind echte Stimmungskanonen! Das Besondere: Beide haben sich bei einem TV-Experiment direkt verlobt und geheiratet – und die Ehe hält besser denn je! Schnell haben sie auch musikalische Gemeinsamkeiten entdeckt: Während Alicia als Schlagerkünstlerin „Luxusproblem“ die Bühne rockt, begeistert ihr Ehemann als „Andi schiebt anders“ die Fans. Nun hoffen die beiden, mit ihrer Partyschlager-Musik, ihren Wrestling-Outfits und der „Hauptsache Spaß“-Einstellung auch die DSDS-Jury zu begeistern. Dabei kann sich Andi auf die Durchschlagskraft seiner Ehefrau verlassen: Die ist schließlich vierfache Boxweltmeisterin und sagt: „Ich bin immer bereit für jede Gegnerin!“

Ralf Ottmers (54) aus Potsdam

Songs Jurycasting: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ von Bill Ramsey und „Schachmatt“ von Roland Kaiser

„Tatsächlich bin ich schon mit 17 in Frauenkleidern aufgetreten“, stellt sich der 54-jährige Ralf selbstbewusst vor die Jury. Als langjähriger Travestie-Künstler hat er mit vielen namhaften Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel Olivia Jones, zusammengearbeitet. Die kultige Drag-Queen aus Hamburg kennt er mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Ralfs großer Rückhalt ist seine 23 Jahre jüngere Frau, die ihm bei den Castings die Daumen drückt. Jetzt will der passionierte Entertainer im bunten Outfit und mit bester Laune neben dem Bühnentalent auch sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Mit Erfolg?

Vanessa Caka (33) aus Mannheim

Songs Jurycasting: „Zirkus“ von badmòmzjay und „Gallery Dept“ von Loredana

Vanessa ist auf den Hund gekommen: Ihr Mops Prince ist der wichtigste Begleiter in ihrem Leben, sie hat seinen Geburtstag und seinen Namen sogar auf Hals und Arm tätowiert. „Prince bedeutet mir alles, was du dir vorstellen kannst“, lässt sie keinen Zweifel an ihrer endlosen Hundeliebe. Doch auch DSDS lässt die Schmetterlinge in ihrem Bauch flattern: Hinter den Kulissen des Castings lernte Vanessa Kandidat Adrian kennen und lieben! Seit einigen Jahren macht die MakeUp-Artistin mit Scherpunkt Wimpern-Styling und den extrem langen Fingernägeln Musik und hat sich bei DSDS angemeldet, um ihren coolen Rap der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf zur Nagelprobe vor der Jury!

Roger Wallerius (48) aus Trier

Songs Jurycasting: „Green Green Grass Of Home” von Tom Jones und “Whiskey und Lullaby” von Brad Paisley feat. Alison Krauss

Roger, auf Social Media bekannt als der singende Busfahrer aus Trier und Teilnehmer im TV-Format „Hartz und Herzlich“, ist für seine kräftige Stimme und seine emotionalen Auftritte beliebt bei Jung und Alt. „Wenn ich morgens meine Schulkinder fahre, ist immer Halli Galli im Bus“, sorgt Roger ständig für gute Stimmung. Seit vielen Jahren ist er mit seiner Sandkastenliebe zusammen, die ihm großen Halt im Leben gibt. Jetzt hofft Roger auf eine möglichst lange Reise bei DSDS und tritt mit vollem Stimmungs-Tank und auch etwas nervös vor die Jury. Seinen Casting-Song widmet er seinem verstorbenen Vater, den er seit 25 Jahren jeden Tag vermisst. „Ich versuche heute, meinen Traum zu verwirklichen“, schöpft er bei DSDS neuen Mut.

Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck

Song Jurycasting: „Let Me Love You” von Mario

„Ich gehöre auf die Bühne, weil ich das Gesamtpaket habe: Ich kann singen, ich sehe nicht schlecht aus, ich habe ein schönes Lächeln und ziehe jeden mit“, will Ilias vor allem mit seiner Ausstrahlung vor der Jury punkten. Man kennt den 24-Jährigen bereits aus einer TV-Reality Show, in der er Frauenherzen höherschlagen ließ. Zusammen mit seiner Freundin betreibt Ilias einen beliebten TikTok-Account, die beiden unterhalten ihre Follower mit spannendem Couple-Content zu Fashion und Lifestyle-Themen. Jetzt möchte er seine Liebste mit einem erfolgreichen Casting-Auftritt bei DSDS stolz machen.

Calogero Amato (39) aus Köln

Song Jurycasting: „Caruso” von Lucio Dalla

Calogero aus Köln hat sizilianische Wurzeln, hat seinen Job in der Chemiebranche durch die Corona-Krise verloren und versucht nun, mithilfe der Musik Fuß zu fassen. „Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen“, blickt der 39-Jährige dabei auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Nach einem drogeninduzierten Herzstillstand in jungen Jahren, hat Calogero nun sein Leben umgekrempelt. Mit Hilfe seiner Frau und der Musik konnte er ins Leben zurückfinden, legt nun großen Wert auf seine Familie und möchte mit seinem Lebenswandel positives Vorbild für die Jugend sein.

Rendy Aprillio Tuwoh (27) aus Norderstedt

Song Jurycasting: „I Have Nothing” von Whitney Houston

Rendy ist vor zwei Jahren ganz allein nach Deutschland gekommen und stammt ursprünglich aus Indonesien. Seine gesamte Familie ist noch dort und das sorgt bei ihm ab und zu für großes Heimweh. Rendy macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft und liebt seinen Job: „Ich habe eine Leidenschaft dafür, eine Nurse zu sein.“ Die andere Leidenschaft in seinem Leben ist das Singen. Er hofft, durch DSDS eine Gesangskarriere hier in Deutschland starten zu können und weiß um seine Stärken: „Seit ich klein bin, höre ich die Songs von Whitney Houston, Céline Dion – den Diven der Musikgeschichte!“

Sandra Bredehorn-Menne (47) aus Herford

Song Jurycasting: „Whole Again” von Atomic Kitten

Sandra ist gelernte Altenpflegerin und weiß, dass sie etwas auf dem Kasten hat. Die legendäre Madonna ist eines ihrer großen Vorbilder, menschlich und auch künstlerisch. Sandra hat einen 14-jährigen Sohn und ist seit letztem Jahr mit einem gelernten Bäcker verheiratet, mit ihm wird sie demnächst eine eigene Backstube eröffnen. Sie mag es, sich für ihre Auftritte auffällig zu kleiden und hat sogar eine DSDS-Historie: In einer DSDS-Staffel vor vielen Jahren war sie schon mal dabei und möchte nun ihre zweite Chance unbedingt nutzen!

Yoan Kalchev (27) aus München

Songs Jurycasting: „Kiss“ von Prince und „Easy” von Commodores

Yoan stammt ursprünglich aus Bulgarien und lebt seit sieben Jahren in München, wo er in einem Getränkelager arbeitet und nebenberuflich als Musiker in zwei Bands spielt. Er hat eine musikalische Familie und hat schon als Kind mit dem Pianospielen begonnen. Yoan nimmt bei DSDS teil, da seine Familie die Show immer geschaut hat und seine Mutter ihn dazu ermutigt hat, sich zu bewerben. Jetzt ist es endlich so weit: „Ich freue mich darauf, Dieter kennenzulernen!“, frohlockt der junge Münchner.

Yasmina Escher (27) aus Weißenstadt

Song Jurycasting: „Stand Up” von Cynthia Erivo

Yasmina ist eine kreative Seele: Sie dreht als Model beruflich Werbefilme und produziert Werbefotos, mit denen sie erfolgreich Produkte bewirbt. Auf DSDS kam sie durch ihren Freund Sven, der sich ebenfalls für die Castings angemeldet hat, um mit ihr das DSDS-Abenteuer gemeinsam zu bestehen. Zusammen im DSDS-Wettbewerb weit zu kommen, wäre für sie der absolute Hauptgewinn – wie wird Yasmina sich vor der Jury schlagen und kann sie ihrem Freund die Motivation für seinen eigenen Auftritt verschaffen?

Sven Andrew (31) aus Nürnberg

Song Jurycasting: „Here Without You” von 3 Doors Down

Wie seine Freundin Yasmina möchte sich auch Sven bei den Castings auf die musikalische DSDS-Reise begeben. Der 31-Jährige sagt, er sei für jede Party zu haben, gibt immer Vollgas und kennt keine Grenzen – beste Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Auftritt! Sein Geld verdient Sven mit Vorträgen über Künstliche Intelligenz, doch sein größter Traum ist es, seine eigene Musik zu machen und gemeinsam mit seiner Freundin ins DSDS-Finale zu kommen. „Für mich zählt nur der ganze Kuchen, ich will das Ding mitnehmen!“, macht er eine klare Ansage. Kann sein Traum wahr werden?

Laura Spaqi (19) aus Stuttgart

Song Jurycasting: „It’s A Man’s, Man’s, Man’s World” von James Brown

Laura macht eine Ausbildung bei einem großen Automobilhersteller und tanzt in ihrer Freizeit in einer albanischen Tanzgruppe. Und natürlich gehört auch das Singen zu ihren großen Stärken: Kürzlich hat Laura einen ersten, eigenen Song mit dem bekannten albanischen DJ Gimio releast und vor allem auf TikTok viel positive Resonanz bekommen. Sogar Dardan, ein Deutschrapper albanischer Abstammung, hat auf ihren Song reagiert. Für Laura eine große Motivation, bei DSDS mitzumachen und ihr Talent der Jury zu präsentieren.

Evelin Illenseer (26) aus Wiesbaden

Song Jurycasting: „I´m So Excited” von The Pointer Sisters

Evelin ist Musicaldarstellerin mit Leib und Seele, die eine Ausbildung an der Arts Academy in Mainz absolviert. Mit Erfolg: Sie ist bereits international tätig und wird von namhaften Tanz- und Modelagenturen vertreten. Evelin ist eine leidenschaftliche Bühnenperformerin, die hart an sich arbeitet und nun ihren Casting- Auftritt mit ihren künstlerischen Skills genießen möchte – Gesang und Tanz!

Segred Sugarol-Winter (52) aus Bielefeld

Songs Jurycasting: „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ von DJ Ötzi & Nik P. und „It’s a Heartache“ von Bonnie Tyler

Segred, die früher in einer Band in Malaysia gesungen hat, hat sich bei DSDS beworben, nachdem sie erfahren hat, dass es kein Alterslimit mehr gibt. Sie ist in der Kirchengemeinde in ihrer Heimatstadt Bielefeld aktiv, singt im Chor und nimmt ist sportlich in Zumba-Kursen der Caritas aktiv. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie lange getrauert, doch die Musik hat ihr geholfen, die Trauer zu überwinden. Jetzt freut sie sich besonders auf Dieter Bohlen und seine erfahrene Expertise.

Maribell Barragan Rodriguez (26) aus Versmold

Song Jurycasting: „Mein Herz” von Beatrice Egli

Maribell ist seit ihrem 17. Lebensjahr alleinerziehende Mama und beschreibt sich selbst als lebensfroh und verrückt. Bei den DSDS-Castings wagt sie sich mit dem Nummer1-Hit und den DSDS-Siegersong von Jurymitglied Beatrice Egli an eine hohe Hürde. Trotzdem hofft sie, gerade damit ordentlich punkte zu können. „Ich schätze mein Gesangstalent sehr gut ein, denn ich nehme seit zwei Monaten Gesangsunterricht. Ich versuch, immer 110 Prozent zu geben!“, hat Maribell sich penibel auf ihren Auftritt vorbereitet.

Die neue Folge von DSDS zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.