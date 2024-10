DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im neunten Casting

Dass die Stimmung in der DSDS-Jury in der diesjährigen Staffel auffallend gut ist, bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten in der neunten Casting-Folge besonders zu spüren. So wird Dana – ihres Zeichens Zwillingsschwester von Kandidatin Ruby (24) – eine besondere Ehre zuteil: Gönnerhaft bietet ihr Dieter Bohlen seinen Platz am Jurypult an, um beim Auftritt ihrer Schwester aus der ersten Reihe mitzufiebern. „Jetzt haben wir eine Fünferjury!“, freut sich Dieter über die spontane Unterstützung.

Oder hat die gute Jury-Laune etwa mit der guten Old School-Verpflegung am Set zu tun? Mit einer klassischen Bratwurst mit Pommes vertreibt sich Loredana zwischen den Casting-Auftritten die Zeit – schließlich soll ihr Urteilsvermögen nicht durch störende Hungergefühle leiden. Sogar Jurychef Dieter Bohlen könnte sich so ein „Rapper-Frühstück“ vorstellen: „Es gibt ja total leckere Currywurst“, wäre er sich für den kulinarischen Klassiker nicht zu schade.

Da ist es gut, dass auch die weiteren Casting-Acts Appetit auf mehr machen: Mit Jennifer (39) betritt „Deutschlands singende Friseurprinzessin“ die DSDS-Bühne und entführt die Fans in ihre heile Märchenwelt. Bei Kandidatin Melanie (36) geht es da schon handfester zu Sache: Im Wrestling-Ring hat sie in ihrer Freizeit einige spektakuläre Moves auf Lager und gibt dem Begriff „Frauen-Power“ eine ganz persönliche Note.

Doch die alles entscheidende Frage muss heute noch beantwortet werden: Wer wird die letzte Goldene CD bekommen? Die Spannung steigt, die Stimmen sind geölt und der Vorhang hebt sich zur vorletzten Castingrunde bei DSDS!

Diese Kandidaten sind im neunten DSDS-Casting dabei

Jennifer Tevs (39) aus Lotte

Song Jurycasting: „In deiner Welt” von Ute Lemper

Jennifer ist verheiratet und hat einen Sohn, der an Autismus leidet. Trotz seines Handicaps ist ihr Sohn ein großes Vorbild für sie und sie empfindet viel Stolz. Seit einigen Jahren betreibt Jennifer ihren eigenen Friseursalon, den sie mit Disney-Motiven umgestaltet hat. Sie bezeichnet sich daher gerne als „Deutschlands singende Friseurprinzessin“. Aufgewachsen in einem Kinderheim, wo sie sich durch die Disney-Welt eine eigene, heile Märchenwelt erschuf, möchte sie ihre Gefühle ihren Kundinnen und Kunden im Friseur-Salon, aber auch beim DSDS-Casting an die Jury weitergeben. „Als Friseurin muss man auch performen können – von mir bekommt ihr jetzt die heile Welt!“, hat sie eine Mission!

Melanie Otter (36) aus Duisburg

Song Jurycasting: „Part of Your World” von Jodi Benson

Melanie ist Kauffrau für Büromanagement und hat ein ganz besonderes Hobby: Sie ist Wrestlerin! „Wenn ich im Wrestling-Ring stehe, bin ich nicht mehr ich selbst, sondern ‚Melanie Gray die böse Königin‘!“, zeigt die 36-Jährige ihre zwei verschiedenen Gesichter. Dabei weiß sie: „Wrestling ist definitiv ein nerdiges Hobby.“ Ihrer Passion geht sie vorzugsweise mit ihrem Mann nach, den sie im Kampf regelmäßig auf die Bretter befördert. Zudem fungiert sie als Kommentatorin für Wrestling-Events und ist Teil eines Wrestling-Podcasts. Jetzt möchte sie vor der DSDS-Jury ihre zweite Leidenschaft präsentieren und mit einer reifen Gesangsleistung sowie einem Disney Song in die nächste Runde einziehen.

Tamara Perez (25) aus Aislingen (Schweiz)

Song Jurycasting: „Killing Me Softly With His Song” von den Fugees

Tamara ist der DSDS-Familie schon sehr bekannt, dabei verbindet sie mit der Show eigentlich nicht nur gute Erinnerungen: In der 17. Staffel hatte sie es bis kurz vor die Live-Shows geschafft und musste ihre Teilnahme aufgrund einer akuten Lungenentzündung abbrechen! Jetzt möchte sie es noch einmal wissen und mit neuem Schwung einen weiteren Anlauf wagen. Gelingt ihr das DSDS-Comeback und kann sie es diesmal bis ganz nach oben schaffen?

Mairamik Avoyan (19) aus Freising

Song Jurycasting: „You Know I’m No Good” von Amy Winehouse

Mairamik stammt aus der Ukraine und lebt seit ihrer Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat seit zwei Jahren in Deutschland. Kurz nach ihrer Flucht hatten sie und ihre Familie großes Glück: Eine deutsche Familie wurde auf Mairamik aufmerksam, als sie vor ihrer Flüchtlingsunterkunft Gitarre spielte und sang. Man freundete sich an und die deutsche Familie beschloss, die gesamte ukrainische Flüchtlingsfamilie bei sich aufzunehmen – ein großes Zeichen von Solidarität! Mairamik lernte die deutsche Sprache in Windeseile, bekam einen kleinen Job und führt nun ein glückliches Leben. „Jetzt gehe ich auf die Bühne und erfülle mir einen großen Traum!“, will sie nun auch bei DSDS für Aufsehen sorgen.

Samandou Souradjou (29) aus Wien

Song Jurycasting: „Nie wieder” (Eigenkomposition)

„Sammy the King“ ist ein Rapper aus Wien, der sich durch seinen einzigartigen Stil und coole Freestyles schon einen Namen gemacht hat. „Wenn die Leute fühlen, was ich mache, bin ich immer der King – ich bin hier, um eine gute Show zu bieten!“, strotzt der Österreicher mit Sonnenbrille, Bling Bling-Kette und Leder-Outfit nur so vor Selbstvertrauen. „Ich will dort sein, wo Gott mich hinbestellt hat – an die Spitze!“ Doch hinter der harten Rapper-Fassade verbirgt sich eine weiche Seele: Sammy stammt aus einer neunköpfigen Familie und hofft, mit seiner Performance vor allen Dingen seine Familie stolz zu machen. Wird die Jury seine Eigenkomposition zu würdigen wissen?

Ruby Aronés (24) aus Berlin

Song Jurycasting: „Run” von Leona Lewis

Die hübsche Ruby bringt ihre eineiige Zwillingsschwester Dana mit zu den DSDS-Castings und sorgt bei der Jury für staunende Gesichter: Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen! Während Ruby ihren großen Auftritt auf der DSDS-Bühne vor sich hat, macht Dieter Bohlen ihrer Schwester derweil ein verlockendes Angebot: Sie darf auf seinem Stuhl Platz nehmen und den Auftritt ihrer Schwester vom Jurypult aus begutachten. Ob Rubys Performance mit geballter Zwillings-Power und Unterstützung ihrer Schwester gut gelingen kann?

Alicia Heitkamp (26) aus Gronau

Song Jurycasting: „Killing Me Softly With His Song” von den Fugees

Alicia hat einen kulinarischen Talisman: Ein Kochlöffel, den sie zu Hause als Mikrofon-Attrappe benutzt, um ihren Gesang einzuüben, soll ihr auf der DSDS-Bühne das nötige Glück bringen. Mit einer ordentlichen Portion Soul und viel Gefühl in der Stimme möchte die ausgebildete Hotelfachfrau die Jury überzeugen. Ein weiteres Plus: Mit ihren Wurzeln in den Niederlanden, Jamaika, Deutschland und Russland hat sie einen besonders internationalen Background.

Dave Davies (74) aus Reichelsheim

Song Jurycasting: „You Can Leave Your Hat On” von Joe Cocker

Der gebürtige Engländer Dave hat früher für die amerikanische Armee gearbeitet und kann schon auf einiges an musikalischer Erfahrung zurückblicken: „Ich war früher fünf Jahre lang Profimusiker, habe in einer irischen Showband gespielt und in vielen Ländern Konzerte gegeben!“ Mit seiner umfangreichen Musik- und Lebenserfahrung sieht sich der 74-Jährige als Geheimwaffe bei DSDS und will sein großes Entertainment-Potential mit einem Joe Cocker-Klassiker nutzen. Sein Enkel begleitet ihn bei den Castings und der ist sich sicher: „Mei Opa ist ein Vollblutmusiker – es gibt keinen besseren als ihn!“

Linda Lange (29) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Wenn du mich lässt” von LEA

Linda ist Musikerin und Model und hat bereits für einige bekannte Marken geshootet. Dass sie nicht nur auf dem Catwalk, sondern auch auf der DSDS-Bühne eine gute Figur machen kann, will sie jetzt vor der Jury beweisen. „Ich habe mich schon mit sechs Jahren ans Klavier gesetzt und mache Musik, mit der ich auch meine Emotionen verarbeite“, hat die Musik für Linda einen tieferen Sinn. Schließlich hat die 29-Jährige schon viel erlebt: Ihre Mutter hat sie verlassen, als sie noch ein Teenager war und Linda musste durch tiefe Täler gehen. Heute geht es ihr gut und sie möchte mit ihrem DSDS-Auftritt anderen Menschen Mut machen, denen das Schicksal im Leben vielleicht auch mal übel mitgespielt hat.

Till Hildebrandt (31) aus Kiel

Songs Jurycasting: „Back In Black” von AC/DC und „Flowers” von Miley Cyrus

„Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, aber auf der Bühne blühe ich auf!“ Till weiß ganz genau, wo seine Stärken liegen, und möchte diese nun auch vor der DSDS-Jury ausspielen. „Ich bin hier, um die Rockwelt wieder aufleben zu lassen und den klassischen Rock zurückzubringen“, hat er sich einen Hardrock-Klassiker von AC/DC als Castingsong ausgesucht. Doch kaum steht er mit seiner Gitarre vor der Jury, überkommt ihn das Lampenfieber, so das Jurychef Dieter Bohlen ihm sogar ein Glas Wasser anbieten muss. War das die Rettung auf dem Weg zum Recall?

Valmira Sejdija (19) aus Stemwede

Song Jurycasting: „All I Want” von Kodaline

Valmira kommt aus einer großen Familie und möchte bei DSDS ihr Talent im Singen von Balladen unter Beweis stellen. Obwohl sie eigentlich etwas Angst hat, vor Menschen zu singen, will sie die Chance bei den Castings nutzen, eine größere Fanbase zu erreichen: „Ich bin bei DSDS, weil ich das Gefühl habe, sehr viel Potenzial zu haben, eine gute Sängerin zu werden. Und weil ich oft höre, dass ich eine schöne Stimme habe“, sieht sie durchaus Chancen auf die nächste Runde.

Elias Berndt (23) aus Kirchdorf

Song Jurycasting: „Warum” (Eigenkomposition)

Elias arbeitet als Koch in einem Kart-Center und hat eine große Leidenschaft für Rap-Musik: „Ich bin ein guter Rapper, weil ich eine sehr aggressive Stimme habe“, sieht er seine großen Stärken in seinem ausdruckstarken Mundwerk. Er produziert eigene Songs, hat einen starken Flow beim Rappen und seine gesamte Familie steht beim Casting hinter ihm. „Ich bin sehr überzeugt von mir!“, macht er vor seinem Auftritt eine klare Ansage und hofft, die Jury mit seinen Rap-Skills in seinen Bann zu ziehen. Prompt sorgt er mit seinen Rap-Texten für eine große Jury-Diskussion!

Mario Vecchio (38) aus Neufahrn

Song Jurycasting: „All Night Long” von Lionel Richie

Mario ist stolzer Vater von vier Kindern, seit vielen Jahren glücklich verheiratet und sieht die Familie als oberste Priorität. Er hofft, bei DSDS die Nummer eins zu werden, getreu seinem Lebensmotto: „Verfolge deine Träume“. In Sachen Familie hat sich Mario alle Träume erfüllt, doch ein Ziel blieb bisher noch offen: DSDS! „Ich bin extra hergekommen, um mir diesen Traum auch noch zu erfüllen“, will er sein Glück nun komplett machen.

Shady Sheha (47) aus Wiesbaden

Song Jurycasting: „Travelin’ Soldier” von Cody Johnson

Shady stammt ursprünglich aus Ägypten, betreibt heute ein Reisebüro in Wiesbaden und arbeitet nebenbei als Justizdolmetscher. Musik ist seine große Liebe, hier hat er ebenfalls schon einiges an Erfahrung vorzuweisen: Shady tritt bei Veranstaltungen auf, gibt Konzerte in Ägypten und Europa und hat sich erneut bei DSDS angemeldet, nachdem er bereits vor vielen Jahren an der 2. Staffel teilgenommen hatte. Auf eine Sache ist Shady ganz besonders stolz: seinen Vornamen! „Shady ist arabisch und bedeutet: mit einer schönen Stimme singen“, will der 46-Jährige dieses gute Omen nutzen, um den begehrten Recall Zettel zu ergattern.

Günter Dezelak (60) aus Marl

Song Jurycasting: „Mädchen mit roten Haaren” von Tony

Günter alias „Günni“ tritt seit über 30 Jahren als DJ auf, produziert selbst Musik und ist in seiner Region schon durch zahlreiche Auftritte bekannt. Von seiner Frau zärtlich „Mausebär“ genannt, möchte das charismatische Ruhrpott-Original nun als „DSDS-Gesangsbär“ für Gesprächsstoff sorgen. Ausgestattet mit Hawaii-Hemd und jeder Menge guter Laune, will er die Jury mit einem Schlager-Klassiker ordentlich einheizen. Kann er seine gute Stimmung auf die Castingbühne übertragen und die Fans für sich gewinnen?

Auch diese Kandidaten wollen weiterkommen

Ramon Tomalla (25) aus Bottrop, Song Jurycasting: „Señorita” von Kay One feat. Pietro Lombardi

(25) aus Bottrop, Song Jurycasting: „Señorita” von Kay One feat. Pietro Lombardi Arkadiusz Lukasik (27) aus Göhren-Lebbin, Songs Jurycasting: „Greatest Love of All” von Whitney Houston und „Flowers” von Miley Cyrus

(27) aus Göhren-Lebbin, Songs Jurycasting: „Greatest Love of All” von Whitney Houston und „Flowers” von Miley Cyrus Michael Albig (39) aus Linz, Song Jurycasting: „I Promised Myself” von Nick Kamen

(39) aus Linz, Song Jurycasting: „I Promised Myself” von Nick Kamen Marlies Krieger (58) aus Rhede, Song Jurycasting: „I’m So Excited” von The Pointer Sisters

(58) aus Rhede, Song Jurycasting: „I’m So Excited” von The Pointer Sisters Aysha Shirin Frei (24) aus Zürich, Song Jurycasting: „Ready or Not” von Fugees

(24) aus Zürich, Song Jurycasting: „Ready or Not” von Fugees Finn-Anakin Wichern (20) aus Hamburg, Songs Jurycasting: „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207 und „Hey” von Andreas Bourani

(20) aus Hamburg, Songs Jurycasting: „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207 und „Hey” von Andreas Bourani Altrina Kryezi (21) aus Neuss, Song Jurycasting: „Rolling in the Deep” von Adele und „Valerie” von Mark Ronson feat. Amy Winehouse

(21) aus Neuss, Song Jurycasting: „Rolling in the Deep” von Adele und „Valerie” von Mark Ronson feat. Amy Winehouse Maxwell Sonny Butz (19) aus Gelsenkirchen, Song Jurycasting: „Rock Me Amadeus” von Falco

(19) aus Gelsenkirchen, Song Jurycasting: „Rock Me Amadeus” von Falco Roberto Barka (29) aus Halle/Westfalen, Song Jurycasting: „Komm jetzt zu mir” von DIMELO SANTIAGO

RTL zeigt DSDS am Samstag um 20:15 Uhr, die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.