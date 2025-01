Dschungelcamp-Fans sauer: Nutzt Edith Stehfest ihre ADHS-Diagnose als Ausrede?

Die Koch-Diskussion im Dschungelcamp nahm kein Ende! Später erklärt Edith Stehfest im Dschungeltelefon, dass sie an ADHS leide. Einige Fans stehen der Aussage jedoch skeptisch gegenüber.

An der Feuerstelle kam es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ immer wieder zu Diskussionen. Edith Stehfest möchte am liebsten allein in Ruhe das Fleisch zubereiten – das schmeckt jedoch nicht jedem.

„Ich würde mich total freuen, wenn darauf vertraut wird, weil ich weiß, was ich da mache“, erklärte die Frau von Eric Stehfest im Dschungelcamp. Es sei für sie anstrengend, wenn alle durcheinander reden. Im Dschungeltelefon erklärt die Musikerin, dass sie ADHS habe: „Für mich ist es entblößend zu sagen, dass ich keinen Filter habe. Dass ich jedes Gespräch und jede Wahrnehmung permanent wahrnehme.“

Micaela Schäfer fällt in „Die Stunde danach“ ein klares Urteil und meint, dass sich Edith Stehfest nicht kooperativ verhalte. „Ich dachte, Edith wäre eine coole Socke, aber im Moment finde ich das gar nicht. Ich glaube sogar, Edith muss echt aufpassen, dass sie nicht zuerst fliegt“, sagt die Nacktschnecke.

Fans kritisieren das Verhalten von Edith Stehfest

Und auch einige Fans stehen Edith Stehfest skeptisch gegenüber. „Ediths Verhalten kommt aber nicht nur von der ADHS. Habe auch ADHS und kann mich anderen gegenüber auch vernünftig verhalten“, meint ein Nutzer auf der offiziellen Instagram-Seite der Sendung.

„ADHS als Ausrede für alles zu benutzen, finde ich ziemlich daneben. Das führt dazu, dass andere Menschen mit ADHS, die das nicht tun und so ein Verhalten nicht an den Tag legen, ebenfalls abgestempelt und nicht mehr ernst genommen werden“, stellt ein weiterer Zuschauer klar.

„Man kann nicht jede Charakterschwäche darauf schieben“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Zwar äußern sich viele Fans kritisch, aber es gibt durchaus auch Zuspruch für Edith Stehfest: „Ich finde Edith trotzdem sympathisch, jeder hat seine Schattenseiten und seine Probleme, an denen er arbeiten muss“, schreibt ein Follower.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.