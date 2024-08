Allstars-Dschungelcamp: Dieser Star ist der Gewinner!

Nach über zwei Wochen ist es endlich so weit: Die Wahl der Finalisten steht an! Im Dschungelcamp kämpften Kader Loth, Gigi Birofio und Georgina Fleur um die Krone. Nun steht der Gewinner fest.

Welche drei Promis dürfen um die Dschungelkrone und damit Ruhm, Ehre und 100.000 Euro kämpfen? Das entscheiden die Big Five unter sich. Kader Loth, Gigi Birofio, Mola Adebisi, Sarah Knappik und Georgina Fleur sind die Top 5-Kandidaten in der Staffel von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“.

Zunächst mussten die Kandidaten wählen, wer es am wenigsten verdient hat, ins Finale einzuziehen. Die Wahl fiel auf Mola Adebisi und Sarah Knappik, welche das Dschungelcamp sofort verlassen müssen. Kader Loth, Gigi Birofio und Georgina Fleur sind damit die drei Finalisten und kämpfen um die Krone.

Ehe es in die letzten Prüfungen („Alles eine Plage der Zeit“) geht, dürfen die drei Finalisten an einem wunderschön gedeckten Tisch mitten im Camp ihr letztes Abendmahl zu sich nehmen. „Ich glaube, der Gewinn ist nicht das Geld, sondern etwas ganz anderes: Wertschätzung und wie schön das Leben da draußen ist“, meint Gigi. Und dann wird die Frage aller Fragen beantwortet: Wer gewinnt „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“?

Achtung, Spoiler: Der Dschungelcamp-Gewinner wurde gekürt

Der Inhalt bezieht sich auf das Finale, welches am Sonntag bei RTL ausgestrahlt wird, aber schon jetzt bei RTL+ verfügbar ist. Die drei Finalisten mussten eine Dschungelprüfung absolvieren und im direkten Duell gegeneinander antreten. Gigi, Georgina und Kader waren in einem Glashelm mit mehreren Tieren gefangen – das Trio musste auf einen Buzzer drücken. Und zwar nach sechs Minuten! Wer am nächsten an der Zeit dran war, kommt weiter. Gigi war mit etwas über vier Minuten am weitesten weg von sechs Minuten – daher musste er das Dschungelcamp als Dritter verlassen.

Zuletzt kämpften Georgina Fleur und Kader Loth um die Krone. Auch die beiden Kandidatinnen mussten nochmal in einer Dschungelprüfung gegeneinander antreten – diesmal müssen sie essen. Und zwar fermentierte Eier, Antilopenaugen und weitere Speisen. Georgina ging als Siegerin hervor und gewann damit die Legenden-Staffel. „Da ist sie, die wahre Legende des Dschungels!“, verkündet Sonja Zietlow. Georgina Fleur kann ihr Glück noch gar nicht fassen: „Ich kann es noch gar nicht fassen. Es fühlt sich so unecht an.“ Kader landet auf dem zweiten Platz.