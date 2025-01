Dschungelcamp 2025: Ist Jürgen Hingsen für die Prüfungen gesperrt?

Jürgen Hingsen gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Sportler der 80er Jahre. Nun zieht es den Olympia-Star ins Dschungelcamp. Ist der 66-Jährige möglicherweise für die Dschungelprüfungen gesperrt?

Sportstars wagen sich vergleichsweise selten ins Dschungelcamp – insoweit ist die Verpflichtung von Jürgen Hingsen eine echte Überraschung. Der ehemalige Profi-Athlet begann seine Karriere 1976 und war hauptsächlich im Zehnkampf aktiv. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird er aber womöglich an körperlich anstrengenden Dschungelprüfungen nicht teilnehmen können. Grund dafür sind zwei Muskelabrisse.

„Die Balance ist bei zwei Metern Körpergröße und knapp 118 Kilo schwierig“

„Ich hatte zwei Muskelabrisse, das weiß RTL. Deswegen sind Übungen, bei denen man die Balance halten muss, schwierig für mich. Das ist dem Leistungssport geschuldet“, deutet Jürgen Hingsen in einem Interview mit der Bild-Zeitung an. Zwar habe er sich für das Dschungelcamp intensiv vorbereitet – jedoch sei er nicht mehr so fit, wie zu seinen Hochglanzzeiten. „Die Balance ist bei zwei Metern Körpergröße und knapp 118 Kilo schwierig, weil eben die Muskulatur nicht mehr so kräftig ist wie früher“, so der 66-Jährige.

Es könnte also durchaus sein, dass Jürgen Hingsen für die Dschungelprüfungen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gesperrt ist. Andere Challenges, wie beispielsweise die gefürchteten Essensprüfungen, sollten hingegen kein Problem sein. Schon in den vergangenen Staffeln waren einige Stars für die Prüfungen gesperrt – so beispielsweise auch Heinz Hoenig im vergangenen Jahr. Denn auch seine körperliche Verfassung war nicht in einem hervorragenden Zustand.

Jürgen Hingsen freut sich riesig auf das Dschungel-Abenteuer. Jedoch wird er seine Freundin vermissen – von ihr war er noch nie so lange getrennt. „In den 20 Jahren, die wir zusammen sind, waren wir ganze acht Stunden mal getrennt, glaube ich. Länger nicht“, gab die Sport-Legende im Interview mit RTL zu.

Nach einer erfolgreichen Sport-Karriere trat Jürgen Hingsen im Jahr 1989 zurück. Heute setzt er sich als Botschafter für Kinder- und Jugendprojekte ein. Im TV sah man ihn dagegen selten – jedoch präsentierte er in den 90er Jahren den Sportteil im „ZDF-Fernsehgarten“ und nahm 2006 bei „Let’s Dance“ teil. Das Dschungelcamp dürfte seine bisher größte Bühne im TV werden.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.