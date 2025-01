Dschungelcamp 2025: Darum hat Jürgen Hingsen eine Fernbedienung dabei

Jürgen Hingsen ist eine echte Sport-Ikone und will die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. Der Kandidat geht mit einer Fernbedienung ins Dschungelcamp – nun hat der 66-Jährige verraten, was es damit auf sich hat.

Am 24. Januar 2025 geht bei RTL das Dschungelcamp in die nächste Runde. Einige Stars haben kuriose Mitbringsel dabei – so auch Jürgen Hingsen. Denn die ehemalige Olympia-Legende hat immer eine Fernbedienung bei sich – jetzt hat er verraten, wozu er diese braucht.

Jürgen Hingsen hat mit obstruktiver Schlafapnoe über viele Jahre zu kämpfen gehabt. „Das Schnarchen war dadurch ein Problem, aber vor allem hatte ich bis zu 40 Atemaussetzer in der Stunde – teilweise bis zu einer Minute“, sagt der ehemalige Sportler gegenüber WAZ.

Jürgen Hingsen hat einen Zungenschrittmacher

Deshalb habe er einen Zungenschrittmacher. „Seitdem fühle ich mich wie neu geboren“, meint Jürgen Hingsen. Weiter erklärt er: „Ich habe mir dazu ein Implantat oberhalb des Brustmuskels einsetzen lassen. So wird mit einem Impuls der Zungennerv aktiviert und die Zunge rutscht nicht mehr in den Rachen.“ Und genau dafür benötigt er vor dem Einschlafen eine Fernbedienung. „Aber das werde ich den anderen Teilnehmern dann alles in Ruhe erklären, falls sie sich wundern“, so der 66-Jährige.

In den vergangenen Monaten habe er sich intensiv auf das Dschungelcamp vorbereitet. „Seit Mitte September, seit ich endgültig zugesagt habe, trainiere ich jeden zweiten Tag – die Bauch- und Rückenmuskulatur. Ich liege ja im Dschungelcamp nur auf einer Pritsche“, so Jürgen Hingsen.

Der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen zählt zu den erfolgreichsten deutschen Ausnahmeathleten der 80er Jahre. Heute setzt sich er sich als Botschafter und Repräsentant für Kinder- und Jugendprojekte ein und hält Vorträge über Motivation, Leidenschaft, Fairness, Nachhaltigkeit. Er ist gern gesehener Sport-Experte im TV, wirkte in diversen Filmprojekten mit und schwang bei „Let’s Dance“ das Tanzbein. Mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp ist er erstmals in einem Reality-TV-Format zu sehen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.