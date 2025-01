Dschungelcamp 2025: Diese Olympia-Panne wurde für Jürgen Hingsen zum Albtraum

Jürgen Hingsen ist Zehnkampf-Champion und dreifacher Weltrekordhalter. Während der Olympischen Spiele 1988 wurde der Sportler disqualifiziert. Der Leichtathlet-Star wagt nun einen Ausflug ins Dschungelcamp.

Der heute 66-Jährige knackte in seiner Zeit als Zehnkämpfer drei Weltrekorde. In den entscheidenden Wettkämpfen blieb er jedoch immer hinter seinem Dauerrivalen Daley Thompson zurück. Ein Ereignis in seiner Karriere lässt ihn bis heute nicht los.

Jürgen Hingsen wurde bei den Olympischen Spielen disqualifiziert

Bei den Olympischen Spielen 1988 leistete sich Jürgen Hingsen in Seoul (Südkorea) einen Fauxpas, der in die deutsche Sportgeschichte einging. Er hätte das Stadion mit einer Goldmedaille verlassen können, wenn er nicht dreimal denselben folgenschweren Fehler gemacht hätte. Als Jürgen Hingsen zum dritten und letzten Mal im Startblock stand, kommentierte ARD-Reporter Dieter Adler: „Jetzt gilt es wirklich Daumen halten und hoffen, dass er nicht die Dummheit begeht, ganz früh wieder in den Start hineinzugehen […] Jetzt muss er – Gott behüte – auf ein Zehntel verzichten, um nicht gleich am Ende aller Hoffnungen, aller Träume zu sein.“

Doch dann kam es zum Super-Gau und Jürgen Hingsen leistete sich einen dritten Fehlstart. Der Zehnkampf in Seoul war für ihn vorbei – noch ehe er begonnen hat. Bei den Olympischen Spielen wurde er schließlich disqualifiziert und ging als „Depp der Nation“ an dem Tag in die deutsche Sportgeschichte ein.

Er könne „voll verstehen, dass die Zuschauer, die da sitzen, sich nachts den Kaffee zurechtgestellt haben und den Mist gesehen haben, frustriert und total verärgert sind“, sagte Jürgen Hingsen später in einem ZDF-Interview. Ein Jahr nach dem Fauxpas beendete er seine Karriere.

Die erfolgreiche Karriere des Jürgen Hingsen

Trotz des Fauxpas konnte der Sportler viele Erfolge feiern. Der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen zählt zu den erfolgreichsten deutschen Ausnahmeathleten der 80er Jahre. Seine sportliche Karriere macht ihn zur Zehnkampflegende, seine spannenden Duelle mit seinem damaligen Rivalen und heutigen Freund Daley Thomson, beförderten den Zehnkampf in die Königsdisziplin.

Jürgen Hingsen wurde am 25.01.1958 in Dortmund geboren. Er besuchte von 1964-1968 die Grundschule Duisburg-Neudorf und anschließend bis 1974 das Gymnasium Duisburg-Neudorf, sowie bis 1976 das Steinbart Gymnasium in Duisburg. Anschließend studierte er von 1978-1983 Sport an der Sporthochschule Köln. Heute setzt sich Jürgen Hingsen als Botschafter und Repräsentant für Kinder- und Jugendprojekte ein und hält Vorträge über Motivation, Leidenschaft, Fairness, Nachhaltigkeit.

Er ist gern gesehener TV-Sport Experte und wagte mit Teilnahmen in diversen Filmprojekten und bei „Let’s Dance“ unterhaltsame Ausflüge. Jürgen Hingsen hat aus seiner ersten Ehe zwei Töchter. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Francesca Elstermeier-Santonocto in Deutschland und ist nach wie vor im Sportbereich aktiv, sowohl als Funktionär als auch als Mentor für junge Athleten. Nun kann er sich nochmal beweisen – diesmal kämpft Jürgen Hingsen um die Dschungelkrone bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.