Drogenkonsum: Darum verunglückte „Hartz und herzlich“-Manja mit ihrem Rollstuhl

Rund 7.000 Euro hat der Rollstuhl von Manja gekostet. Mit dem Gefährt ist die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ noch nicht ganz sicher unterwegs – vor allem, wenn man Drogen konsumiert hat. Nun ist die MS-Patientin mit ihrem Rollstuhl verunglückt und verrät dafür auch die Gründe.

Die meisten Bewohner in Rostock Groß-Klein leben von staatlichen Leistungen und müssen mit wenig Geld auskommen. Dazu zählt auch Manja, welche in einer Einrichtung lebt und an Multipler Sklerose leidet. Nicht nur ihr Ex-Freund konsumierte Drogen, sondern auch Manja – und das hat nun katastrophale Folgen. Denn sie hatte mit ihrem Rollstuhl einen schweren Unfall.

Rund ein Jahr war die Rostockerin bettlägerig – erst kürzlich feierte die Protagonistin bei „Hartz und herzlich“ ihr überraschendes Comeback. Mit dem neuen Rollstuhl genießt sie die Freiheit – jedoch kommt sie mit dem Gefährt noch nicht ganz klar. „Ich hab mich so richtig schön mit dem Rollstuhl auf die Fresse gepackt“, erzählt Manja bei „Hartz und herzlich“.

„Ich war mal wieder was Schönes konsumieren“

Vor allem, wenn sie nicht nüchtern ist, fühlt sie sich auf dem Gefährt unsicher. Daraus macht die Darstellerin aus „Hartz und herzlich“ auch kein Geheimnis: „Ich war mal wieder was Schönes konsumieren.“ Sie nimmt keine synthetischen Drogen, sondern konsumiert vor allem Cannabis: „Ist ja nicht mehr verboten“, sagt Manja.

Manja stürzt mit ihrem Rollstuhl über einen Bordstein

„Ich hab schön einen durchgezogen“, freut sich die Rostockerin. Anschließend konnte sie nicht mehr die Geschwindigkeit von ihrem Rollstuhl kontrollieren – und das führte zu einem bösen Unfall und stürzte anschließend über einen Bordstein. „Dann lag ich da wie ein Maikäfer“, erzählt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin.

Glücklicherweise hat sich Manja dabei nicht schwer verletzt und es war auch schnell Hilfe vor Ort. Kurz danach zündete sie sich eine Kippe an. „Wenn sie sich noch eine Zigarette ansteckt, geht’s ihr gut“, sagt ihr Betreuerin. Auch, wenn der Sturz hätte dramatisch enden können – Manja nimmt das Ganze locker.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.