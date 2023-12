Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die Sendetermine 2023

Einige Filme dürfen zur Weihnachtszeit einfach nicht fehlen – dazu gehört vor allem der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das Märchen läuft auch in diesem Jahr wieder im Fernsehen. KUKKSI verrät alle Sendetermine zu Weihnachten 2023.

Das Märchen stammt aus dem Jahr 1973. Es ist rund 50 Jahre her, dass der Film im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Neben Plätzchen und Weihnachtsmusik darf „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für die meisten einfach nicht fehlen. Die Märchenverfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlíček ist Kult und Schauspielerin Libuše Šafránková erlangte durch den Film große Bekanntheit und hatte damit ihren Durchbruch.

Darum geht es in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Nach dem Tod ihrer Eltern muss das hübsche Aschenbrödel bei ihrer Stiefmutter wohnen und wird von dieser mies behandelt. Sie wird eher als Dienstmädchen wahrgenommen und muss viele Aufgaben erledigen. Dann trifft sie jedoch auf einen Prinzen – die Situation für Aschenbrödel ändert sich schlagartig. Der König ist der Meinung, dass sein Sohn endlich eine Frau heiraten soll – die Stiefmutter und deren Tochter Dora sind dabei, während Aschenbrödel zeitgleich Erbsen aus der Asche auflesen muss. Doch dann wagt sie sich doch auf den Ball, jedoch flüchtet sie nach einem kurzen Tanz mit dem Prinzen. Dann verliert sie einen Schuh. Der Prinz sucht das Aschenbrödel mit dem Schuh und findet sie dann schließlich auch – dann heiraten die beiden.

Das sind die Sendetermine 2023

Märchen-Fans kommen auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird ganze 16 Mal gezeigt. Die ARD hat jetzt die Sendetermine gegenüber KUKKSI bestätigt.

Sonntag, 03. Dezember 2023

15:00 Uhr im Ersten

Sonntag, 10. Dezember 2023

12:30 Uhr im hr

14:00 Uhr RBB

15:40 Uhr SWR

Samstag, 16. Dezember 2023

12:35 Uhr im NDR

Sonntag, 17. Dezember 2023

15:50 Uhr im MDR

Sonntag, 24. Dezember 2023

13:15 Uhr im Ersten

15:05 Uhr im NDR

20:15 Uhr im WDR

Montag, 25. Dezember 2023

09:40 Uhr im Ersten

16:35 Uhr im MDR

23:00 Uhr im SWR

Dienstag, 26. Dezember 2023

16:35 Uhr im RBB

Sonntag, 31. Dezember 2023

12:00 Uhr im KiKa

20:15 Uhr hr

Samstag, 06. Januar 2024

11:15 Uhr im BR

Wo sind die Drehorte?

Die wohl schönste Kulissen ist das Schloss Moritzburg nahe Dresden. Und auch in den Babelsberger Studios der DEFA und den Filmstudios Barrandov in Prag wurde „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht. Drehorte des Films waren auch die Burg Švihov (dt. Schwihau) in Tschechien sowie dem Böhmerwald. Mehr zu den Drehorten von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gibt es hier.

„Aschenbrödel“ bei Streamingdiensten

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft über den gesamten Dezember in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen gleich mehrmals im Fernsehen im Ersten und auf den dritten Programmen. Wer jedoch keine Lust auf festgesetzte Sendezeiten hat, kann den Klassiker auch bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime verfolgen. Auch in der ARD Mediathek ist der Film in der Weihnachtszeit abrufbar. Schon gelesen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: 10 spannende Fakten