Dominique Brown: Disney-Influencerin stirbt mit 34 Jahren bei Event

Die Disney-Welt wird von einem tragischen Vorfall erschüttert. Die Influencerin Dominique Brown ist nach einer schweren allergischen Reaktion bei einer Veranstaltung zusammengebrochen.

Sie liebte Disney und war als Sammlerin bekannt: Dominique Brown aus den USA ist während einer Veranstaltung im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Sie war zu einem Influencer-Event bei der Einzelhandelskette BoxLunch eingeladen. Doch dort kam es zu einem dramatischen Zwischenfall – mit tödlichen Folgen.

Dominique Brown bricht bei Event zusammen und stirbt

Während des Essens erlitt die Influencerin eine allergische Reaktion – diese kostete ihr das Leben. Die 34-Jährige hat zuvor beim Personal nachgefragt – dieses versicherte, dass nichts enthalten sei, wogegen Dominique Brown allergisch sei. Als sie davon gegessen hat, wurde ihr sofort schlecht.

Sie habe dann das Personal gebeten, dass man sie sofort in ein Krankenhaus bringt. Laut Medienberichten wurde ihr dies zunächst verweigert, weil man mit ihr noch Fotos machen wollte. Ob die Vorwürfe stimmen, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden – es gibt auch keine Details darüber, wann genau der Notruf abgesetzt wurde.

Welches Lebensmittel oder Gericht diese Wirkung hervorrief, ist nicht offiziell bekannt. Eine Nutzerin, welche die Influencerin offenbar näher kennt, hat beim Kurznachrichtendienst X geschrieben, dass sie auf Erdnüsse allergisch sei.

„Wir sind am Boden zerstört über den Tod von Dominique Brown“

BoxLunch lässt in einer Stellungnahme gegenüber Us Weekly verlauten: „Wir sind am Boden zerstört über den Tod von Dominique Brown, einem beliebten Mitglied des BoxLunch Collective, die am Donnerstag bei einer von BoxLunch ausgerichteten Veranstaltung in Los Angeles einen medizinischen Notfall erlitt. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden und wir werden alles tun, was wir können, um sie und die Mitglieder des BoxLunch Collective und unser Team in dieser schmerzlichen Zeit zu unterstützen.“

Ihr Bruder hinterlässt in den sozialen Netzwerken einen Nachruf mit emotionalen Worten: „Ich werde meine Schwester und beste Freundin vermissen und das ansteckende Lächeln, das sie immer hatte.“ Die Influencerin präsentierte sich unter anderem im Disney-Themenpark oder auch mit diversen Fanartikeln – damit wurde sie in den sozialen Netzwerken einem breiten Publikum bekannt.