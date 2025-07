Dieser Gegenstand im Hotelzimmer kann krank machen

Mit weißer Bettwäsche und frischen Handtüchern wirken Hotelzimmer meist hygienisch und sauber. An unerwarteten Orten können sich jedoch viele Bakterien tummeln. Ein Gegenstand sollte lieber nicht verwendet werden. Denn dieser kann im schlimmsten Fall sogar krank machen.

Nach einer anstrengenden und langen Reise kommt man im Hotelzimmer an. Der wohl größte Vorteil ist, dass man sich nicht selber um die Reinigung kümmern muss und ein Aufenthalt in einem Hotelzimmer für einen Tapetenwechsel sorgt. Für den Komfort kann man sich im Vorfeld entscheiden, aber nicht für die Qualität der Zimmerreinigung.

Darum sollte man die Kaffeemaschine lieber nicht verwenden

Der Koffer wird erstmal abgelegt und das Zimmer gecheckt – und dann entdeckt man sie: die Kaffeemaschine! Bevor man in die Stadt aufbricht und die Gegend erkundet, würde man sich am liebsten sofort einen Kaffee machen. Denn schließlich kommen die müden Knochen nach der langen Reise so wieder in Schwung. Doch das sollte man lieber überdenken. Denn die Kaffeemaschine gilt als einer der größten Keimschleudern im Hotelzimmer und kann unter Umständen sogar krank machen.

Der Grund: Kaffeemaschinen werden bei der Reinigung in Hotelzimmern oft vernachlässigt. Laut einer Studie der Universität Valencia wurden vor einigen Jahren neun Nespresso-Maschinen getestet, welche seit rund einem Jahr im Einsatz waren. Und das Ergebnis ist erschütternd: „Alle Maschinen zeigten eine signifikante bakterielle Vielfalt, wobei die Gesamtzahl der identifizierten Gattungen zwischen 35 und 67 lag“, heißt es darin. Das sei eine „mittlere bis sehr hohe“ Menge.

Und wer sich denkt, die Kaffeemaschine schnell mit Wasser auszuspülen und das Problem sei dann erledigt, der irrt. Denn um Schimmel innen vorzubeugen, müsste das Gerät alle paar Monate gründlich mit Essig gereinigt werden – und das geschieht in den wenigstens Hotels.

Bei dem Wasserkocher sollten Urlauber ebenfalls vorsichtig sein

Ist im Hotelzimmer ein Wasserkocher vorhanden, sollte man ebenfalls vorsichtig sein. Denn auch in dem Gerät können sich Bakterien ansammeln und wird wie die Kaffeemaschine eher selten oder nicht gründlich genug gereinigt. Zwar mag der Wasserkocher auf den ersten Blick sauber wirken – im Innenleben kann es jedoch ganz anders aussehen. Statt einen Wasserkocher für einen Instantkaffee zu benutzen, sollte man sich lieber einen Kaffee an der Hotelbar besorgen.

Auch diese Gegenstände sind Keimschleuder im Hotelzimmer

Die Kaffeemaschine und der Wasserkocher sind nicht die einzigen Keimschleudern in einem Hotelzimmer. Auf der Waschbeckenarmatur sowie der Fernbedienung können sich ebenfalls viele Bakterien tummeln. Und auch die Gläser werden in einem Hotelzimmer nicht immer gründlich gereinigt.

Hautzellen, Haare oder Schweiß werden vom Körper ständig abgegeben. Das alles wandert in Sofas, Kissen, Tagesdecken – ein idealer Nährboden für Bakterien. Als Gast weiß man nie, ob diese Textilien regelmäßig gereinigt werden. Unwahrscheinlich ist auch, dass Sofas oder der Sessel in Hotelzimmern nach jedem Gebrauch eine Dampfreinigung bekommen. Ein Sonderfall ist jedoch ein Bettwanzenbefall. Denn Bettwanzen können auch in gepflegten Räumen auftreten.